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ЦАМТО

В Тейковское соединение РВСН поступают автономные полевые лагеря

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ПГРК "Ярс"
Подвижный грунтовой ракетный комплекс (ПГРК) "Ярс" с межконтинентальной баллистической ракетой РС-24 в Тейковском ракетном соединении РВСН.
Источник изображения: ИТАР-ТАСС/ Владимир Смирнов

ЦАМТО, 7 октября. В Тейковское ракетное соединение поступают автономные полевые лагеря (АПЛ-РВ), адаптированные под специфику деятельности подразделений Ракетных войск стратегического назначения и успешно прошедшие госиспытания.

Автономный полевой лагерь представляет собой современное, быстро возводимое сборно-разборное сооружение и позволяет обеспечить комфортное размещение личного состава в полевых условиях при температуре окружающей среды в диапазоне от -50 до +50 град. С.

Изделие изготовлено из высокопрочной, специально разработанной ткани, каркас – из легких сплавов металла. Для размещения военнослужащих имеется комфортная полевая мебель. Поддержание температурного режима обеспечивается современными системами обогрева и кондиционирования.

Данное изделие смонтировано на единой платформе и позволяет провести развертывание / свертывание в минимальное время, с учетом выполнения различных задач, поставленных перед войсками, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

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Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
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