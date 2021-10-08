В Тейковское соединение РВСН поступают автономные полевые лагеря

Подвижный грунтовой ракетный комплекс (ПГРК) "Ярс" с межконтинентальной баллистической ракетой РС-24 в Тейковском ракетном соединении РВСН.

ЦАМТО, 7 октября. В Тейковское ракетное соединение поступают автономные полевые лагеря (АПЛ-РВ), адаптированные под специфику деятельности подразделений Ракетных войск стратегического назначения и успешно прошедшие госиспытания.

Автономный полевой лагерь представляет собой современное, быстро возводимое сборно-разборное сооружение и позволяет обеспечить комфортное размещение личного состава в полевых условиях при температуре окружающей среды в диапазоне от -50 до +50 град. С.

Изделие изготовлено из высокопрочной, специально разработанной ткани, каркас – из легких сплавов металла. Для размещения военнослужащих имеется комфортная полевая мебель. Поддержание температурного режима обеспечивается современными системами обогрева и кондиционирования.

Данное изделие смонтировано на единой платформе и позволяет провести развертывание / свертывание в минимальное время, с учетом выполнения различных задач, поставленных перед войсками, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.