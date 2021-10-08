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Российская газета

Ремонт подлодки "Колпино" завершится до 1 февраля

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Источник изображения: Василий Батанов \ РИА Новости

Дизель-электрическая подводная лодка "Колпино" в настоящее время находится в сухом доке "Севастопольского морского завода". К 1 февраля будущего года завершится ее ремонт.

Об этом в ходе Международного морского бизнес-форума сообщил временно исполняющий обязанности генерального директора предприятия Олег Нестерец, пишет ТАСС. В конце октября - начале ноября 2021 года в сухой док поставят фрегат "Адмирал Макаров", который подлежит плановому ремонту.

Как добавил Олег Нестерец, на все операции уйдет год. Он отметил, что ремонт в сухом доке обходится заказчику значительно дешевле, чем в плавучем. И у предприятия есть два сухих дока для ремонта кораблей длиной до 150 метров и шириной до 25-ти.

"Колпино" - дизель-электрическая подводная лодка проекта 636.3 "Варшавянка". Построена в Санкт-Петербурге на предприятии "Адмиралтейские верфи". На вооружении Черноморского флота находится с ноября 2016 года. Несет крылатые ракеты "Калибр-ПЛ". Автономность плавания - 45 суток. Экипаж - 52 человека.


Светлана Цыганкова

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