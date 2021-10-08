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Вестник Мордовии

Новейший "Витязь-2" заменит в армии старый бронированный "Урал"- 4320 КДЗ

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Вездеходы Урал-4320 КДЗ с комплектом дополнительной бронированной защиты эксплуатируются в Российской армии уже длительное время. Они предназначены, прежде всего, для перевозки личного состава, грузов, а также буксировки прицепов массой до 11500 кг, при этом собственный вес может превышать 15000 кг.

Источник изображения: Фото: "Вестник Мордовии"

Источник изображения: Фото: "Вестник Мордовии"

Источник изображения: Фото: "Вестник Мордовии"

Мощность дизельного двигателя ЯМЗ-238М2 - 240 л.с. Максимальная скорость - 85 км/ч. Запас хода по топливу -1000 км.

На Международном военно-техническом форуме "Армия -2021" был представлен новейший "Витязь-2"(6x6), которым можно успешно заменить технику предыдущего поколения. Бронеавтомобиль способен выдерживать обстрелы из стрелкового оружия и имеет значительно более высокий уровень противоминной защиты.

Источник изображения: Фото: "Вестник Мордовии"

Источник изображения: Фото: "Вестник Мордовии"

Источник изображения: Фото: "Вестник Мордовии"

Полная масса автомобиля - 18 500 кг. Мощность двигателя - 285 л.с. Максимальная скорость - 90 км/ч. Запас хода -1000 км.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Урал-4320
Компании
ГАЗ Группа
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