Российские военные ученые предложили перспективный метод борьбы с американским десантом

МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Российские военные ученые предложили защищаться от потенциальных морских десантов США с помощью совместных действий пилотируемой авиации и роя малых ударных беспилотников, метод представлен в журнале "Воздушно-космические силы. Теория и практика", издаваемом Военным учебно-научным центром ВВС.
Как отмечается в публикации, у России протяженная морская граница, страна развивает Северный морской путь, к ней предъявляются территориальные претензии на Дальнем Востоке и в других регионах, идет конкурентное освоение Арктики. Поэтому разработка эффективных способов борьбы с возможными морскими десантами актуальна.
Военные отмечают, что США сегодня развивают концепцию загоризонтных морских десантов, предполагающую, что высадка на воду личного состава с техникой, а также взлет авиации с американских универсальных десантных кораблей (УДК) сможет начинаться за 30-50 миль от берега.
Также у американских сил есть и некоторые другие машины-амфибии, добавили авторы.
Они предлагают наносить удар по вероятному загоризонтному десанту США до начала его высадки большим числом беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) малого класса.
"После получения целеуказания с командного пункта они (БПЛА) выходят в заданный район и, используя противопехотные (противотранспортные) мины, боеприпасы малого калибра, поражают живую силу, повреждают вертолеты (самолеты), открыто расположенные на палубах, сковывают нормальную работу боевых расчетов, повреждают антенные системы РЛС противника", — говорится в публикации.
Параллельно с этим дроны сбрасывают на десантные корабли противника радиомаяки, тем самым подсвечивая цели для пилотируемых боевых авиационных комплексов.
Все это обеспечивает последующую атаку пилотируемых вертолетов или самолетов, которые выходят в район цели, нанося удары по данным от беспилотников и по радиосигналам от сброшенных ими маяков.
Авторы отмечают, что такие активные встречные действия позволят развернуть на берегу огневые средства Сухопутных войск и в конечном счете сорвать планы противника.
При этом российские военные ученые подчеркивают, что использование беспилотников малого класса в таких противодесантных операциях наиболее целесообразно.
"Во-первых, потому что они обладают малой заметностью во всех диапазонах функционирования разведывательных средств. Во-вторых… малоразмерные цели представляют определенные трудности при их уничтожении различными средствами ПВО", — поясняется в исследовании.
В В-третьих, за счет низкой стоимости можно производить достаточно большое количество таких беспилотников, а это, в свою очередь, усилит боевые возможности подразделений, позволив усложнить их уничтожение, заключили авторы.