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РИА Новости

Российские военные ученые предложили перспективный метод борьбы с американским десантом

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Американский десантник миротворческих сил НАТО во время учений
Американский десантник миротворческих сил НАТО во время учений.
Источник изображения: © AFP 2021 / Armend Nimani

МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Российские военные ученые предложили защищаться от потенциальных морских десантов США с помощью совместных действий пилотируемой авиации и роя малых ударных беспилотников, метод представлен в журнале "Воздушно-космические силы. Теория и практика", издаваемом Военным учебно-научным центром ВВС.

Как отмечается в публикации, у России протяженная морская граница, страна развивает Северный морской путь, к ней предъявляются территориальные претензии на Дальнем Востоке и в других регионах, идет конкурентное освоение Арктики. Поэтому разработка эффективных способов борьбы с возможными морскими десантами актуальна.

Военные отмечают, что США сегодня развивают концепцию загоризонтных морских десантов, предполагающую, что высадка на воду личного состава с техникой, а также взлет авиации с американских универсальных десантных кораблей (УДК) сможет начинаться за 30-50 миль от берега.

"В настоящее время вероятный противник существенно повысил свои боевые возможности для проведения морских десантных операций за счет принятия на вооружение новых УДК и десантно-высадочных средств на воздушной подушке", — поясняется в исследовании.

Также у американских сил есть и некоторые другие машины-амфибии, добавили авторы.

Они предлагают наносить удар по вероятному загоризонтному десанту США до начала его высадки большим числом​ беспилотных летательных аппаратов (БПЛА)​ малого класса.

"После получения целеуказания с командного пункта они (БПЛА) выходят в заданный район и, используя противопехотные (противотранспортные) мины, боеприпасы малого калибра, поражают живую силу, повреждают вертолеты (самолеты), открыто расположенные на палубах, сковывают нормальную работу боевых расчетов, повреждают антенные системы РЛС противника", — говорится в публикации.

Параллельно с этим дроны сбрасывают на десантные корабли противника радиомаяки, тем самым подсвечивая цели для пилотируемых боевых авиационных комплексов.

Все это обеспечивает последующую атаку пилотируемых вертолетов или​ самолетов, которые выходят в район цели, нанося удары по данным от беспилотников и по радиосигналам от сброшенных ими маяков.

Авторы отмечают, что такие активные встречные действия позволят развернуть на берегу огневые средства Сухопутных войск и в конечном счете сорвать планы противника.​

При этом российские​ военные ученые подчеркивают, что использование беспилотников малого класса в таких противодесантных операциях наиболее целесообразно.

"Во-первых, потому что они обладают малой заметностью во всех диапазонах функционирования разведывательных средств. Во-вторых… малоразмерные цели представляют определенные трудности при их уничтожении различными средствами ПВО", — поясняется в исследовании.

В В-третьих, за счет низкой стоимости можно производить достаточно большое количество таких беспилотников, а это, в свою очередь, усилит боевые возможности подразделений, позволив усложнить их уничтожение, заключили авторы.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Проекты
Арктика
БПЛА
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