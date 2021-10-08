Войти
Lenta.ru

Американцы оценили полет российского «киноэкипажа» на МКС

1026
0
0
Источник изображения: Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Американские интернет-пользователи отреагировали на полет первого в мире «киноэкипажа» к Международной космической станции (МКС), куда вошли актриса Юлия Пересильд, режиссер Клим Шипенко и космонавт Антон Шкаплеров. В комментариях под видео о запуске ракеты на You-Tube-канале Good Morning America пользователи назвали это успехом.

«Хорошая работа, Россия», — отметил пользователь Madara Uchiha , «Русские знают, как заставить нас двигаться вперед» —написал комментатор с ником aj , «Мне нравятся российские фильмы», — сказал Rhodium. «Вы серьезно первые в космосе? Вы летаете на российских двигателях, ребята», — напомнил другой пользователь одному из американцев.

Ранее НАСА отметило отправку на корабле на околоземную орбиту первого в истории «киноэкипажа». «Выведение на орбиту корабля "Союз МС-19" прошло безупречно, все прошло, как запланировано. Отрыв от земли произошел в 13:55 по местному времени (11:55 по московскому) на космодроме Байконур», — сказали в американском космическом агентстве.

5 октября корабль «Союз МС-19» с режиссером Климом Шипенко и актрисой Юлией Пересильд пристыковался к МКС. Сообщалось, что в процессе стыковки два комплекта оборудования автоматической системы сближения «Курс» поочередно отказали, из-за чего Центр управления полетами приказал командиру экипажа, космонавту Антону Шкаплерову перейти на ручное управление.


Марина Совина

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Проекты
Байконур
ИТ
МКС
Союз ПКК
Похожие новости
12.04.2021
В США отметили влияние полета Гагарина в космос на развитие технологий
04.10.2019
Космическая программа ОАЭ: научное исследование или политическая пропаганда? (Sasapost, Египет)
23.08.2019
"В робота "Федора" заложены секретные возможности"
21.06.2019
Французский астронавт Тома Песке признался, что мечтает полететь на Луну
11.09.2018
"Преднамеренно и рукотворно": вредитель так и не найден
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 08.10 21:58
  • 4
В США удивились размерам ведомого Су-57
  • 08.10 21:47
  • 7
Минобороны РФ готовится принять на вооружение новый "Панцирь" и истребитель беспилотников "Деривацию"
  • 08.10 21:15
  • 15
«Если завтра морская война, то США не готовы к ней»
  • 08.10 20:58
  • 4
Найдены преимущества российских Ту-160 перед советскими
  • 08.10 19:47
  • 5
"Сильнее противника нет". Пентагону объяснили, как именно воевать с Россией
  • 08.10 17:23
  • 14
Лидеры невидимых: стелс-корветы ждет модернизация
  • 08.10 16:29
  • 0
Авиационный эксперт рассказал, когда в России появятся электрические самолеты
  • 08.10 13:16
  • 25
Болгария откажется от российского обслуживания МиГ-29
  • 08.10 12:02
  • 70
Американский нож к горлу российской Камчатки
  • 08.10 10:26
  • 24
Началось строительство первого российско-китайского авиалайнера CR929
  • 08.10 10:15
  • 9
ФСБ назвала данные, за сбор которых можно стать иноагентом
  • 08.10 09:44
  • 11
Вооружить летчиков. Минобороны предложило доработать автомат АМ-17
  • 08.10 06:11
  • 292
Шойгу счел необходимым построить в России еще несколько крупных городов
  • 08.10 04:52
  • 181
Новый пулемет Калашникова станет частью экипировки "Сотник"
  • 08.10 03:58
  • 2
СВЧ вместо СВД?