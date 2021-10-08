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ТАСС

МИД РФ: угроза превращения космоса в арену конфликтов обретает реальные очертания

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Директор Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Владимир Ермаков.
Директор Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Владимир Ермаков.
Источник изображения: Александр Натрускин/РИА Новости

Государства - члены ООН реализуют курс на размещение оружия в космосе, наращивание потенциала силового воздействия (как кинетического, так и некинетического) на космические объекты, подчеркнули во внешнеполитическом ведомстве

ООН, 7 октября. /ТАСС/. Превращение космоса в арену конфликтов становится реальной угрозой, но допустить этого нельзя. Об этом говорится в заявлении директора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Владимира Ермакова, которое было зачитано на заседании Первого комитета Генеральной Ассамблеи ООН по вопросам контроля над вооружениями.

"Риски превращения космоса в арену конфликтов приобретают вполне реальные очертания, - отметил российский дипломат. - Ряд государств - членов ООН реализует курс на размещение оружия в космосе, наращивание потенциала силового воздействия (как кинетического, так и некинетического) на космические объекты и использование космического пространства для ведения боевых действий в целях достижения собственного военного превосходства".

Ермаков добавил, что Россия намерена вынести на рассмотрение Первого комитета Генеральной Ассамблеи ООН ряд резолюций, призванных не допустить превращение космоса в арену боевых действий, в том числе по неразмещению первыми оружия в космосе, по укреплению прозрачности и доверия в космической деятельности, а также по мерам предотвращения гонки вооружения в космосе.

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