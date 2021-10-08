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Известия.ru

Спецназ РФ и Пакистана взял штурмом удерживаемые «боевиками» дома на Кубани

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Источник изображения: Фото: Минобороны РФ

Спецназ России и Пакистана захватил удерживаемые условным противником здания в ходе совместных учений «Дружба-2021» на Кубани. Об этом в четверг, 7 октября, сообщили в пресс-службе российского Минобороны.


Штурм «террористов» начался внезапно и с разных направлений. Подразделения спецназа действовали совместно с инженерно-штурмовыми подразделениями, которые обеспечивали блокирование и уничтожение противника в укрытиях.

«Инженерные подразделения проложили безопасный маршрут в зону опорного пункта, расчистив подходы от невзрывных и минно-взрывных заграждений, обеспечив проникновение внутрь подразделений специального назначения; в свою очередь, спецназ ликвидировал террористов и освободил заложников», — пояснил руководитель российско-пакистанского учения «Дружба» полковник Александр Лепёшкин.

Продвижение спецназовцев и бронетранспортеров БТР-82А по заминированной местности, а также завалам из бревен и камней обеспечили новейший робототехнический комплекс «Уран-6», инженерная машина разграждения ИМР-2 и установка разминирования УР-77.

Саперы с минно-розыскными собаками также обезвредили подступы к зданию и проложили путь спецназовцам. Те задействовали штурмовые лестницы и с их помощью проникли в захваченное здание через окна второго этажа.

«Для молниеносного захвата здания можно использовать разные методы. Мы продемонстрировали вход в строение с помощью штурмовых лестниц. Можно использовать также проломы в стенах, спуск с вертолета по тросам на крышу, одновременные действия с разных сторон с использованием перечисленных и иных методов», — рассказал командир группы социального назначения капитан Андрей Иванов.

Пакистанский спецназ выполнял боевую задачу в составе единых подразделений с военнослужащими российской армии.

Совместные российско-пакистанские военные учения «Дружба-2021» проходят с 28 сентября по 9 октября 2021 года. Они направлены на укрепление и развитие военного сотрудничества двух стран. В маневрах принимают участие 200 военных, по 100 человек от каждой стороны.

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