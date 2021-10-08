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Известия.ru

Перец вырастили впервые на борту МКС

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Источник изображения: Фото: twitter.com/NASAKennedy

Астронавты США впервые вырастили перец на борту Международной космической станции (МКС). Эксперимент начался 12 июля, сообщает Космический центр имени Джона Кеннеди в Twitter.

«Хьюстон, у нас есть перец. Растения перца чили, выращиваемые на МКС, недавно принесли плоды. Цветки были опылены дистанционно сотрудниками в Центре имени Джона Кеннеди и с помощью астронавтов [Национального аэрокосмического агентства] NASA. Следите за сбором урожая позже в этом году», — говорится в сообщении.

В NASA отметили, что в условиях невесомости растение росло немного дольше, чем на Земле. Причины этого явления предстоит изучить.

В ведомстве заявили, что опыты по выращиванию растений в условиях микрогравитации очень важны с точки зрения организации долгосрочных миссий в будущем, сообщает телеканал «Звезда».

Ранее в этот день руководитель «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин сообщил, что состояние актрисы Юлии Пересильд и режиссера Клима Шипенко, находящихся на МКС, нормальное, передает RT.

5 октября была запущена ракета-носитель «Союз-2.1а» с кораблем «Союз МС-19» с Пересильд и Шипенко. Сближение с МКС проходило по двухвитковой схеме. Командир экипажа космонавт Антон Шкаплеров перешел в режим ручной стыковки.


На орбите «киноэкипаж» снимет художественный фильм в космосе. Картина, получившая название «Вызов», станет совместным проектом «Роскосмоса», Первого канала и студии Yellow, Black and White.

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