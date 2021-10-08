Минобороны планирует до конца года провести залповый пуск ракет "Циркон"

Минобороны РФ планирует до конца года провести еще один испытательный пуск новейшей гиперзвуковой ракеты "Циркон". Вероятнее всего, с борта фрегата "Адмирал Нахимов" впервые будет проведена залповая стрельба "Цирконами".

Испытания гиперзвукового оружия для нашего флота выходят на финишную прямую.

Как сообщил агентству РИА Новости источник в оборонно-промышленном комплексе, "до конца года должна быть выполнена как минимум еще одна стрельба ракетой "Циркон" в рамках испытаний - с борта головного фрегата проекта 22350 "Адмирал Горшков". Он отметил, что в рамках этого пуска рассматривается возможность проведения фрегатом первой залповой стрельбы гиперзвуковыми ракетами.

Залповые пуски ракет считаются заключительной фазой испытаний. Практически одновременный выход ракет позволяет проверить не только готовность самих "Цирконов". В ходе таких испытаний также изучается функционирование боевой управляющей системы корабля.Это необходимо, когда нужно наносить одновременные удары сразу по нескольким целям, включая наземные и морские.

Как правило, запуск ракет с борта корабля проводится с разницей в несколько секунд. В ходе испытаний могут быть запущены системы радиоэлектронного подавления.

Это позволяет проверить помехоустойчивость системы самонаведения ракет.

Александр Степанов