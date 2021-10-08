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ТАСС

Представитель NASA заявил об обсуждении с Россией возможности перекрестных полетов

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Пилотируемый корабль Crew Dragon
Пилотируемый корабль Crew Dragon.
Источник изображения: © NASA

В ведомстве рассчитывают, что на борту Crew 5, запуск которого произойдет осенью 2022 года, будет российский космонавт

НЬЮ-ЙОРК, 6 октября. /ТАСС/. Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) рассчитывает, что российский космонавт отправится в полет к Международной космической станции (МКС) в составе пятого экипажа пилотируемого американского корабля Crew Dragon осенью 2022 года, соответствующий вопрос обсуждался в Москве на прошлой неделе. Об этом заявил в среду во время пресс-конференции в дистанционном режиме руководитель американской программы МКС Джоэл Монталбано.

"На прошлой неделе я был в Москве, разговаривал с коллегами из Роскосмоса, пытался продвинуть эти соглашения, чтобы Роскосмос подал их соответствующему министерству, - сказал Монталбано. - Наша цель прежняя - иметь на борту при запуске Crew 5 осенью 2022 российского космонавта. В то же время на "Союзе" полетит американец".

Ранее в СМИ появились сообщения о возможности достижения договоренностей между NASA и Роскосмосом о перекрестных полетах. В частности, глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщал, что не видит пока в них необходимости, но не исключал обсуждения этой темы с американскими партнерами.

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