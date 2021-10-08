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ТАСС

NASA неизвестно о новых трещинах на МКС

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МКС
МКС.
Источник изображения: © Mark Garcia/NASA

В управлении отметили, что модуль, где есть трещина, изолирован

НЬЮ-ЙОРК, 6 октября. /ТАСС/. Специалисты Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) не фиксируют появления на корпусе Международной космической станции (МКС) новых трещин, которые могли бы вести к утечкам воздуха. Об этом заявил в среду во время пресс-конференции в дистанционном режиме руководитель американской программы МКС Джоэл Монталбано.

"В прессе были сообщения о каких-то других трещинах в других местах, - сказал он. - Нам ни о чем таком неизвестно".

Монталбано подчеркнул, что модуль, где есть трещина, изолирован, так что утечки воздуха не происходит. Представитель NASA также добавил, что агентство взаимодействует с российскими коллегами по изучению причин появления трещины и ее устранению.

В марте 2021 года космонавты Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков провели ремонтно-восстановительные работы на корпусе модуля "Звезда", где была обнаружена трещина и ряд возможных мест негерметичности. Все действия российские члены экипажа выполняли под руководством Главной оперативной группы управления российским сегментом МКС и инженеров РКК "Энергия". В результате утечка воздуха снизилась в три раза.

Сообщения о том, что на МКС якобы обнаружены новые трещины, откуда происходят новые утечки, появляются в различных СМИ регулярно.

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