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Российская газета

Военные РФ и Беларуси гарантируют безопасность в регионе

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Источник изображения: Вадим Савицкий/пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

В среду, 6 октября, министр обороны РФ Сергей Шойгу и его генералы подвели итоги самого крупного в нынешнем году российско-белорусского стратегического учения "Запад-2021". По оценке Шойгу, маневры продемонстрировали возросшую выучку войск, способность созданных межвидовых группировок двух государств эффективно выполнять задачи по обеспечению региональной безопасности. "Цели учения считаю достигнутыми, учебные вопросы отработаны в полном объеме", - сделал вывод министр обороны.

Он напомнил, что на "Западе-2021" отрабатывались новые формы и способы ведения боевых действий с учетом особенностей современных локальных войн и вооруженных конфликтов. Многое, по словам Шойгу, удалось опробовать на практике. Так, впервые в ночное время при неблагоприятных погодных условиях провели десантирование парашютно-десантного батальона на современной технике - БМД-4М.

"Двадцать один самолет Ил-76МД военно-транспортной авиации произвел выброску более 30 единиц боевых машин десанта нового поколения", - уточнил министр. Военные топографы испытали возможности унифицированной программной системы "Калейдоскоп". Она позволила создать на учении трехмерное изображение виртуального боевого пространства, тем самым более точно оценить обстановку и в разы сократить время принятия решений командованием.

Для эффективной корректировки огня, а также в интересах разведподразделений на учении активно использовали беспилотники. "Успешно отработано дистанционное выведение из строя так называемой "стаи" ударных беспилотных летательных аппаратов условного противника", - напомнил Шойгу.

На полигонах под Калининградом военные впервые применили ударные робототехнические комплексы "Платформа-М". Дистанционно управляемые роботы на гусеничном шасси показали высокую эффективность при уничтожении живой силы противника в городских условиях. А на полигоне Мулино в Нижегородской области впервые использовали роботы разведки и огневой поддержки "Уран-9" и "Нерехта".

Опыт наших и белорусских истребителей учтут при охране границ Союзного государства

"В ходе учения проверили функционирование создаваемых на территории Белоруссии двух учебно-боевых центров подготовки специалистов Военно-воздушных сил и ПВО, а также организацию боевого дежурства в Единой региональной системе ПВО Российской Федерации и Республики Беларусь", - напомнил Шойгу. По его словам, опыт, приобретенный российскими и белорусскими экипажами истребителей, будет учтен при охране воздушных границ Союзного государства.


Юрий Гаврилов

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