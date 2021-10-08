Корабль Crew Dragon 31 октября состыкуется с МКС

Стыковка Crew Dragon с МКС. На переднем плане видна часть роботизированного манипулятора JEMRMS и герметичный отсек для экспериментов ELM японского модуля «Кибо».

Вашингтон. 6 октября. ИНТЕРФАКС - Пилотируемый космический корабль Crew Dragon 3 компании SpaceX, который стартует на орбиту 30 октября, через 24 часа должен будет состыковаться в автоматическом режиме с Международной космической станцией, сообщило в среду NASA.

"Стыковка будет осуществлена в воскресенье, 31 октября в 00:36 по времени Восточного побережья США (07:36 мск)", - сказал на пресс-конференции, посвященной запуску корабля, менеджер коммерческой программы полетов NASA Стив Стич.

В состав экипажа Crew Dragon 3 входят астронавты NASA Раджа Чари (командир корабля), Томас Маршбёрн и Кейла Бэррон, а также астронавт Европейского космического агентства (ESA) немец Маттиас Маурер.

Они должны будут сменить на МКС экипаж корабль Crew Dragon 2, который прибыл на станцию 24 апреля. Это астронавты NASA Меган Макартур и Шейн Кимбро, астронавт ESA Том Песке и астронавт Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA) Акихико Хосидэ. Они покинут станцию в начале ноября.

Запуск пилотируемого корабля Crew Dragon 3 с помощью тяжелой ракеты-носителя Falcon 9 SpaceX планируется осуществить 30 октября в 02:43 по Восточному времени США (09:43 мск) со стартовой площадки LC-39A на космодроме на мысе Канаверал во Флориде. Планируется, что экипаж пробудет на МКС шесть месяцев.

Он будут работать на станции вместе с космонавтами Роскосмоса Петром Дубровым, Антоном Шкаплеровым и астронавтом NASA Марком Ванде Хай.