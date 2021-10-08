Войти
Интерфакс-АВН

Корабль Crew Dragon 31 октября состыкуется с МКС

988
0
0
Crew Dragon
Стыковка Crew Dragon с МКС. На переднем плане видна часть роботизированного манипулятора JEMRMS и герметичный отсек для экспериментов ELM японского модуля «Кибо».
Источник изображения: ©Thomas Pesquet, Twitter

Вашингтон. 6 октября. ИНТЕРФАКС - Пилотируемый космический корабль Crew Dragon 3 компании SpaceX, который стартует на орбиту 30 октября, через 24 часа должен будет состыковаться в автоматическом режиме с Международной космической станцией, сообщило в среду NASA.

"Стыковка будет осуществлена в воскресенье, 31 октября в 00:36 по времени Восточного побережья США (07:36 мск)", - сказал на пресс-конференции, посвященной запуску корабля, менеджер коммерческой программы полетов NASA Стив Стич.

В состав экипажа Crew Dragon 3 входят астронавты NASA Раджа Чари (командир корабля), Томас Маршбёрн и Кейла Бэррон, а также астронавт Европейского космического агентства (ESA) немец Маттиас Маурер.

Они должны будут сменить на МКС экипаж корабль Crew Dragon 2, который прибыл на станцию 24 апреля. Это астронавты NASA Меган Макартур и Шейн Кимбро, астронавт ESA Том Песке и астронавт Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA) Акихико Хосидэ. Они покинут станцию в начале ноября.

Запуск пилотируемого корабля Crew Dragon 3 с помощью тяжелой ракеты-носителя Falcon 9 SpaceX планируется осуществить 30 октября в 02:43 по Восточному времени США (09:43 мск) со стартовой площадки LC-39A на космодроме на мысе Канаверал во Флориде. Планируется, что экипаж пробудет на МКС шесть месяцев.

Он будут работать на станции вместе с космонавтами Роскосмоса Петром Дубровым, Антоном Шкаплеровым и астронавтом NASA Марком Ванде Хай.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Япония
Компании
ESA (ЕКА)
JAXA
NASA
SpaceX
Роскосмос
Проекты
Falcon РН
МКС
Похожие новости
30.10.2020
NASA сообщило о решении проблемы, помешавшей запуску Crew Dragon к МКС в октябре
06.08.2020
Зачем людям возвращаться на Луну? За и против пилотируемых экспедиций
22.07.2019
50 лет назад люди сели на Луну, в 2024-м NASA хочет туда вернуться. Но стоит ли игра свеч?
28.12.2018
Русские потрошители
09.01.2018
Чужие победы
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 08.10 21:58
  • 4
В США удивились размерам ведомого Су-57
  • 08.10 21:47
  • 7
Минобороны РФ готовится принять на вооружение новый "Панцирь" и истребитель беспилотников "Деривацию"
  • 08.10 21:15
  • 15
«Если завтра морская война, то США не готовы к ней»
  • 08.10 20:58
  • 4
Найдены преимущества российских Ту-160 перед советскими
  • 08.10 19:47
  • 5
"Сильнее противника нет". Пентагону объяснили, как именно воевать с Россией
  • 08.10 17:23
  • 14
Лидеры невидимых: стелс-корветы ждет модернизация
  • 08.10 16:29
  • 0
Авиационный эксперт рассказал, когда в России появятся электрические самолеты
  • 08.10 13:16
  • 25
Болгария откажется от российского обслуживания МиГ-29
  • 08.10 12:02
  • 70
Американский нож к горлу российской Камчатки
  • 08.10 10:26
  • 24
Началось строительство первого российско-китайского авиалайнера CR929
  • 08.10 10:15
  • 9
ФСБ назвала данные, за сбор которых можно стать иноагентом
  • 08.10 09:44
  • 11
Вооружить летчиков. Минобороны предложило доработать автомат АМ-17
  • 08.10 06:11
  • 292
Шойгу счел необходимым построить в России еще несколько крупных городов
  • 08.10 04:52
  • 181
Новый пулемет Калашникова станет частью экипировки "Сотник"
  • 08.10 03:58
  • 2
СВЧ вместо СВД?