The Telegraph (Великобритания): НАТО высылает за шпионаж 8 россиян

Чиновник НАТО подтвердил — как обычно, на условиях анонимности — что отозвана аккредитация восьми членов российского представительства при НАТО, и что высылкой восьми человек дело не ограничилось. Формальные объяснения причин такого решения прозвучали. Было также сделано заявление, что альянс остается «открытым для конструктивного диалога».

Отношения между НАТО и Россией становятся все более напряженными

НАТО в среду выслало восемь членов российского представительства, заявив, что они тайно работали на российскую разведку, и сократило численность московской команды в ее штаб-квартире.

"Мы подтверждаем, что отозвали аккредитацию восьми членов российского представительства при НАТО, которые были незаявленными офицерами российской разведки", - сказал представитель НАТО. Чиновник говорил на обычных условиях анонимности, поэтому его имя объявить публично нельзя.

По словам чиновника, НАТО также сократило до десяти число должностей, на которые Россия может аккредитовать своих людей для этой организации. Ясного объяснения этому решению дано не было. Отношения между НАТО и Россией становятся все более напряженными, а официальные переговоры между ними в последние годы проводятся все реже.

"Политика НАТО в отношении России остается последовательной. Мы усиливаем политику сдерживания и защиту в ответ на агрессивные действия России, и в то же время мы остаемся открытыми для конструктивного диалога", - сказал чиновник.

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