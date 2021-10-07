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Российская газета

Корабли Северного флота направлены бороться с пиратством

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Противолодочный корабль "Вице-адмирал Кулаков"
Противолодочный корабль "Вице-адмирал Кулаков".
Источник изображения: © пресс-служба ЗВО по СФ

"Отряд Северного флота в составе большого противолодочного корабля "Вице-адмирал Кулаков", среднего морского танкера "Академик Пашин" и спасательного буксирного судна "Алтай" под флагом командира соединения противолодочных кораблей капитана 1 ранга Станислава Варика вошел в Гвинейский залив Атлантического океана", - сообщила в среду, 6 октября пресс-служба СФ.

Известно, что одной из главных задач этой группы станет обеспечение безопасности гражданского судоходства и борьба с пиратством. Насколько это трудное и рискованное дело, североморцы хорошо знают. Скажем, экипаж "Кулакова" неоднократно участвовал в антипиратских рейдах. Вообще Северный флот в последние годы несколько раз командировал своих моряков в приглянувшиеся пиратам воды. Помимо "Кулакова", в том же Аденском заливе побывали тяжелый атомный ракетный крейсер "Петр Великий" и большие противолодочные корабли "Адмирал Чабаненко", "Североморск" и "Адмирал Левченко", другие экипажи СФ. Они многие месяцы охраняли от пиратских набегов мирные судна, провели по опасным водам десятки международных караванов.

Без стычек с морскими разбойниками подчас не обходилось. Несколько лет назад, когда пираты атаковали сухогруз "Ocean Diamond" и танкер "United Emblem", именно североморцы спасли экипажи от вынужденного заточения в пиратском плену, а хозяев судов - от унизительных переговоров о выкупе и многомиллионных затрат.

Боевые операции российских кораблей в районе Африканского Рога потом детально изучило флотское командование. На их основе адмиралы подготовили рекомендации, как надо действовать экипажу в той или иной ситуации. Перед дальними походами команды теперь изучают это пособие, что называется, от корки до корки.

В этот раз, чтобы подкрепить теорию практикой, моряки БПК "Кулаков" и судов обеспечения в пути следования времени даром не теряли. "По маршруту перехода морские пехотинцы из антитеррористических подразделений, которыми усилены экипажи корабля и судов, отработали высадку на борт условного судна-нарушителя с воды и с воздуха с помощью быстроходных лодок и вертолета Ка-27ПС, а затем провели учебную досмотровую операцию", - рассказали в пресс-службе Северного флота.


Юрий Гаврилов

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