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ТАСС

Астронавтам NASA удалось вырастить перец на МКС

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МКС
МКС.
Источник изображения: РИА Новости

Ученые отметили, что рост овоща на МКС оказался менее значительным, чем тех, что выращиваются на земле

НЬЮ-ЙОРК, 6 октября. /ТАСС/. Астронавты США впервые смогли вырастить перец на борту Международной космической станции (МКС) в рамках эксперимента, начавшегося 12 июля. Об этом во вторник сообщил Космический центр им. Джона Кеннеди Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) в своем Twitter.

"Хьюстон, у нас [есть] перец! Растения перца чили, выращиваемые на МКС, недавно принесли плоды. Цветки были опылены дистанционно сотрудниками в центре имени Джона Кеннеди и с помощью астронавтов NASA. Следите за сбором урожая позже в этом году", - написано в сообщении, к которому приложена фотография зеленого плода.

Исследования развития плодов растений в условиях микрогравитации ограничены, и ученые NASA отметили, что рост плода на МКС оказался менее значительным, чем тех, что выращиваются на земле. Причины этого пока не до конца понятны, указывается в сообщении на сайте американского космического ведомства.

"Преодоление проблем с выращиванием растений в условиях микрогравитации важно для долгосрочных миссий, при которых членам экипажа нужен будет хороший источник витамина С, такой как перец", - пояснили в NASA.

Отмечается, что не все опыленные цветки развились в плоды. Американские космонавты соберут урожай дважды, в первый раз после 100 дней эксперимента в конце октября, во второй раз спустя 120 дней в начале ноября. После обработки часть перцев пойдет в пищу, другая будет направлена на Землю для исследований.

12 июля астронавт NASA Меган Макартур сообщила о начале эксперимента Plant Habitat-04 по выращиванию перца.

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