NASA обсуждает с Роскосмосом возможность полета российского космонавта на Crew Dragon

Москва. 6 октября. ИНТЕРФАКС - NASA готовит соглашение с Роскосмосом о перекрестных полётах, российский космонавт может полететь на американском корабле осенью 2022 года, сообщил руководитель программы NASA на МКС Джоэль Монтальбано.

"На прошлой неделе я был в Москве, общался с коллегами из Роскосмоса. Пытался продвинуть это соглашение. Мы внесли небольшие изменения, готовим соглашение к тому, чтобы Роскосмос подал его на рассмотрение своему министерству. Наша цель - осенью 2022 года иметь космонавта в рамках миссии Dragon Crew-5 и, по договору, на безвозмездной основе, в тот же временной промежуток иметь американца на "Союзе"", - сказал Монтальбано на пресс-конференции миссии Crew Dragon-3.

В годовом отчёте "Роскосмоса" за 2020 год сообщалось о подготовке проекта соглашения с NASA о перекрёстных полётах.

Ранее исполнительный директор "Роскосмоса" по пилотируемым программам Сергей Крикалёв сообщил "Интерфаксу", что госкорпорация выступает за возобновление "перекрестных" полетов на МКС на российских и американских кораблях.

"Идут разговоры о перекрестных полетах, когда представитель американского сегмента будет лететь на нашем корабле, и представитель российского сегмента будет лететь на американском корабле. С точки зрения технической и мы, и американцы, профессионалы, кто работает в этой среде, согласны, что это правильный и нужный подход", - сказал Крикалев.

По его словам, для этого "требуется определенное подтверждение правительств как у нас, так и Конгресса на американской стороне".

"Бюрократическая работа продолжается, по технике мы считаем, что это правильная схема", - добавил он.

С 2011 года доставка экипажей на МКС осуществлялась только российскими кораблями, до этого действовала перекрестная система, по которой американские астронавты получали места на российских кораблях, а российские космонавты - на американских. В 2020 году NASA сообщали, что ведут с "Роскосмосом" переговоры о возвращении перекрестной системы.