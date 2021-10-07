Пекин пугает Москву американскими бомбардировщиками

Зачем китайцы придумали «воздушную дуэль» России и США над Тихим океаном

Китайские медиа со ссылкой на собственные источники заявили, что что Воздушно-космические силы (ВКС) РФ подняли в воздух три истребителя Су-35 для перехвата американского бомбардировщика B-52, который приближался к российским рубежам со стороны нейтральных вод Тихого океана. В итоге B-52 сменил курс. Военный обозреватель «Газеты.Ru» Михаил Ходаренок разбирался с деталями произошедшего.

«Несмотря на перехват и благополучный исход воздушной дуэли для Москвы, провокации возможны и в дальнейшем. B-52 является стратегическим бомбардировщиком, способным нести ядерное вооружение, любая провокация может привести к катастрофическим последствиям», - утверждается в публикации портала Baijiahao. Эту информацию продублировал еще ряд СМИ из разных стран.

В публикации китайские аналитики задаются вопросом: почему США отправляют стратегические бомбардировщики к границам России, а не к границам КНР? И сами на него отвечают. По их мнению, введенные США и их союзниками против России экономические санкции не дали желаемого результата. В этой связи Вашингтон вынужден рисковать и устраивать разного рода провокации у российских границ даже с использованием стратегических бомбардировщиков.

При этом в отношении Пекина американцы так поступить не могут, потому что ВВС США якобы «испытывают логистические проблемы» с отправкой бомбардировщиков к берегам КНР, и этим бомбардировщикам, посланным к берегам Китая, «придется взлетать с авиабазы на Гуаме, но ввиду большого расстояния подобные операции чрезвычайно сложно организовать».

Для начала отметим, что официальных подтверждений подъема трех истребителей Су-35 для перехвата американского бомбардировщика B-52 со стороны российского военного ведомства нет. Национальный центр управления обороной РФ об этом никому и ничего не сообщал.

Сомнения вызывает число истребителей - подъем именно трех Су-35. Обычно при угрозе нарушения государственной границы Российской Федерации в воздушном пространстве в воздух с ближайшего аэродрома ВКС ВС РФ поднимается один истребитель. В самом крайнем случае взлетает пара самолетов.

ВВС РККА в истребительной авиации от звена в три самолета перешли к звену из двух пар еще в сентябре-ноябре 1942 года.

Использование слова «перехват» также вызывает сомнения. Ни одного перехвата ни за этот год, ни за прошлый и даже позапрошлый не было. Перехват - это или уничтожение воздушного нарушителя государственной границы в воздушном пространстве, или же принуждение его к посадке. Все остальное - не перехват.

Нарушений государственных границ нашего государства в воздушном пространстве за последнее время не зафиксировано. А если не было нарушений, то, соответственно, и задача на уничтожение воздушного суда-нарушителя ни разу не ставилась.

То, что происходит время от времени в воздухе над Балтикой, Черным морем, водами Тихого и Северного Ледовитого океанов, можно описать терминами «подъем истребителя», «обнаружение цели», «установка визуального контакта».

К слову, сам подъем истребителя в воздух - дело довольно недешевое. В зависимости от типа самолета и продолжительности полета, это может ориентировочно стоить от 3 до 5 млн руб. Количество личного состава, обеспечивающее обслуживание воздушного судна на земле и наведение истребителя на цель, превышает 200 военнослужащих. На этом фоне подъем сразу трех истребителей Су-35 на Дальнем Востоке смотрится откровенно неправдоподобно.

Теперь о том, что ВВС США якобы испытывают «логистические проблемы» с отправкой бомбардировщиков к берегам КНР из-за «больших расстояний», как утверждается в публикации Baijiahao.

Это более чем надуманные причины. Для стратегической авиации США расстояние не имеет какого-либо решающего значения и не является критичной величиной для выполнения боевой задачи. На данный момент, ВВС США эксплуатирует 74 бомбардировщика B-52H. Количество B-1B составляет 59 единиц. Самым новым остается B-2A - 19 самолетов. Таким образом, общая численность стратегической авиации превышает 150 единиц.

В настоящее время в боевом составе ВВС США насчитывается 457 самолетов-заправщиков. Этим количеством воздушных танкеров командование ВВС США в случае необходимости сможет обеспечить действия своей стратегической авиации практически на любое расстояние.

К примеру, в боевых действиях против Югославии были впервые использованы новейшие малозаметные стратегические бомбардировщики Northrop Grumman В-2А Spirit. Самолеты совершали полеты в Косово с авиабазы Уайтмен (штат Миссури). Продолжительность боевого вылета В-2А в этом случае составляла, в среднем, 33 часа. При этом выполнялось три-четыре дозаправки в воздухе.

В ходе войны в Афганистане один из B-2 совершил 44-часовой боевой вылет с многочисленными дозаправками в воздухе - взлетев с авиабазы Уайтмен, он выполнил боевую задачу в Афганистане и вернулся на аэродром вылета.

С учетом всего сказанного информация о «воздушной дуэли» выглядит как информационный вброс, цель которого - обострить и без того непростые отношения Москвы и Вашингтона, заставить страны «мериться силой». Это часть стратегии КНР и сверхзадача такой стратегии - заставить США больше «военного внимания» уделять России, а не Китаю. Но по фактуре «вброс» на этот раз не удался.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

Биография автора:

Михаил Михайлович Ходаренок - военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке.

Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976), Военную командную академию ПВО (1986).

Командир зенитного ракетного дивизиона С-75 (1980-1983).

Заместитель командира зенитного ракетного полка (1986-1988).

Старший офицер Главного штаба Войск ПВО (1988-1992).

Офицер главного оперативного управления Генерального штаба (1992-2000).

Выпускник Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил России (1998).

Обозреватель «Независимой газеты» (2000-2003), главный редактор газеты «Военно-промышленный курьер» (2010-2015).

Михаил Ходаренкок