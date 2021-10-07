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Армия США запустила производство модернизированного вертолета Chinook

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CH-47F Chinook Block II
CH-47F Chinook Block II.
Источник изображения: Boeing

Американская компания Boeing заключила с армией США контракт на производство первых модернизированных тяжелых транспортных вертолетов CH-47F Chinook Block II. Она должна начать их поставки в 2023 году.

Американские военные используют Chinook с шестидесятых, а его последнюю версию — CH-47F — с 2008 года. Этот вертолет выполнен по продольной схеме расположения винтов. Его длина с учетом роторов диаметром 18,3 метра каждый составляет 30,1 метра. При взлетной массе в 22,7 тонны CH-47F может перевозить до 10,9 тонны грузов. Он летает на скорости до 315 километров в час, а его дальность превышает 740 километров.

Boeing занялся разработкой модернизированного варианта CH-47F, получившего обозначение Block II, в 2017 году. Модернизированная версия отличается от базовой широким использованием композитов в конструкции лопастей несущих винтов и более мощными двигателями. Это позволило повысить грузоподъемность машины на 1,8 тонны.

Кроме того, Block II получили обновленную бортовую электронику, более мощные генераторы и топливную систему, в которой три бака размещены внутри одной емкости. Это позволило отказаться от перекачивающих насосов и дополнительных топливопроводов. Так масса топливной системы уменьшилась на 90 килограммов, а объем топлива увеличился.

Войсковые испытания вертолета планировались на второй квартал 2021 года, но в январе стало известно, что специалисты американской армии обнаружили у него повышенную вибрацию лопастей несущих винтов. Эти вибрации могут привести к различного рода летным происшествиям. Кроме того, военные после полета в Block II отмечали повышенную утомляемость и плохое самочувствие. Поэтому Boeing предстоит перепроектировать лопасти, а также топливную систему и трансмиссию, при проверке которых тоже выявили недочеты,

Несмотря на эти сложности, армия США подписала с Boeing контракт, позволяющий концерну официально начать производство первых CH-47F Chinook Block II. Соглашение предполагает, что поставки их начнутся в 2023 году.

Заменой обычных лопастей несущих винтов вертолета на композиционные занимается не только Boeing. Холдинг «Вертолеты России» в 2017 году испытал модернизированный вертолет Ми-171Е с несущим винтом, лопасти которого выполнены из композиционных материалов.

Василиса Чернявцева

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Страны
Россия
США
Продукция
CH-47 "Чинук"
Ми-17
Ми-8АМТ
Компании
Boeing
Вертолеты России
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