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Планетоход из Китая провел 1000 дней на Луне

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Источник изображения: Фото: China National Space Administration / Reuters

Планетоход Yutu 2 китайской миссии Chang'e 4 провел на Луне более 1000 дней, пишет Space.com.

В публикации отмечается, что спускаемый аппарат с ровером, который работает до сих пор, прилунился 3 января 2019 года.

29 сентября 2021 года прошло ровно 1000 суток с момента, когда планетоход оказался на естественном спутнике Земли, пройдя по поверхности Луны более 839 метров.

Издание напоминает, что Yutu 2 побил рекорд советского ровера «Луноход-1», проработавшего на естественном спутнике Земли 321 день.

3 января 2019 года китайский 140-килограммовый луноход миссии Chang'e 4 совершил первую в мире мягкую посадку на обратную сторону Луны (в бассейне Южный полюс — Эйткен).


Иван Потапов

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  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Проекты
Луна
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