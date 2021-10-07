Эксперт: США должны выполнить обязательства по химоружию, и точка

Директор Института стратегического планирования Александр Гусев прокомментировал в эфире радио Sputnik призывы российских дипломатов к Соединенным Штатам уничтожить химоружие.
Посольство РФ в Вашингтоне призвало Соединенные Штаты в кратчайшие сроки уничтожить свое химическое оружие.
В комментарии дипломатов в Facebook говорится, что Россия является приверженцем конвенции по химическому оружию, в 2017 году "уничтожила все национальные запасы боевых отравляющих веществ, что документально зафиксировано ОЗХО".США остаются единственной страной, которая этого не сделала.
"Призываем Вашингтон в кратчайшие сроки завершить программу химической демилитаризации и выполнить международные обязательства, обезопасив мир от потенциального применения данного вида вооружения", –написали дипломаты.
В посольстве также отвергли обвинения, связанные с якобы имевшим место применением российскими спецслужбами химического оружия, отметив, что все это сопровождается "агрессивной пропагандисткой кампанией" против России.
Ранее Госдеп заявил, что США и еще 44 страны направили России список вопросов об инциденте с блогером Алексеем Навальным и ждут ответа в течение 10 дней.
В эфире радио Sputnik доктор политических наук, директор Институт стратегического планирования Александр Гусев отметил, что Россия, в отличие от США, выполнила все взятые на себя обязательства.
Он отметил, что и по этому вопросу США применяют практику двойных стандартов.