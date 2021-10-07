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РИА Новости

Эксперт: США должны выполнить обязательства по химоружию, и точка

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Завод в Колорадо, который уничтожает химическое оружие США
Завод в Колорадо, который уничтожает химическое оружие США.
Источник изображения: © AP Photo / Brennan Linsley

Директор Института стратегического планирования Александр Гусев прокомментировал в эфире радио Sputnik призывы российских дипломатов к Соединенным Штатам уничтожить химоружие.

Посольство РФ в Вашингтоне призвало Соединенные Штаты в кратчайшие сроки уничтожить свое химическое оружие.

В комментарии дипломатов в Facebook говорится, что Россия является приверженцем конвенции по химическому оружию, в 2017 году "уничтожила все национальные запасы боевых отравляющих веществ, что документально зафиксировано ОЗХО".США остаются единственной страной, которая этого не сделала.

"Призываем Вашингтон в кратчайшие сроки завершить программу химической демилитаризации и выполнить международные обязательства, обезопасив мир от потенциального применения данного вида вооружения", –написали дипломаты.

В посольстве также отвергли обвинения, связанные с якобы имевшим место применением российскими спецслужбами химического оружия, отметив, что все это сопровождается "агрессивной пропагандисткой кампанией" против России.

Ранее Госдеп заявил, что США и еще 44 страны направили России список вопросов об инциденте с блогером Алексеем Навальным и ждут ответа в течение 10 дней.

В эфире радио Sputnik доктор политических наук, директор Институт стратегического планирования Александр Гусев отметил, что Россия, в отличие от США, выполнила все взятые на себя обязательства.

"Россия взяла на себя обязательство и уничтожила все свое химическое и бактериологическое оружие. Работа была проделана очень большая. Американские и европейские специалисты присутствовали при его уничтожении на наших объектах. Соединенные Штаты обещали мировому сообществу, что тоже пойдут на этот беспрецедентный шаг. Но на поверку все оказалось совершенно иначе", – сказал Александр Гусев.

Он отметил, что и по этому вопросу США применяют практику двойных стандартов.

"В арсенале вооруженных сил США до настоящего времени есть и химическое, и бактериологическое оружие. И мы знаем, где находятся эти боезаряды. Но США, как всегда, применяют в своей политике двойные стандарты. Наш посыл достаточно четкий и определенный: США должны выполнить взятые на себя обязательства, и точка. Мы все требования мирового сообщества выполнили, Россия в этом отношении абсолютно чиста. Пусть эти 44 страны позаботятся, чтобы США выполнили взятые на себя обязательства и не вели себя, как жандармы, определяя свои внешнеполитические тренды, в том числе и в сфере международной безопасности", – отметил Александр Гусев.
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Страны
Россия
США
Проекты
Химоружие
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