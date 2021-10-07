Академик Арбатов считает решение НАТО о сокращении миссии РФ недальновидным

Противостояние РФ и альянса представляет для обеих сторон угрозу и лишние военные расходы

Москва. 6 октября. ИНТЕРФАКС - Решение НАТО сократить миссию России при альянсе будет препятствовать диалогу, может привести к негативным последствиям для безопасности в Европе, заявил "Интерфаксу" российский военный эксперт, академик Российской академии наук (РАН) Алексей Арбатов.

"Это не ставит на попытках возобновить диалог между Россией и НАТО крест, но затрудняет эти попытки, откладывает их на отдаленное будущее", - сказал "Интерфаксу" в среду Арбатов, который возглавляет Центр международной безопасности Института мировой экономики и международных отношений (ИМЭМО) РАН.

Телеканал Sky News сообщил, что в НАТО приняли решение вдвое сократить размер миссии РФ при альянсе, лишить аккредитации восемь дипломатов в ответ на предполагаемую враждебную деятельность России.

"Я считаю такие действия НАТО недальновидными", - сказал Арбатов.