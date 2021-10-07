«Тайфун» стал «Напарником»

Новая бронированная машина «Напарник» принята на снабжение Минобороны РФ. Вчера, 5 октября, пресс-служба компании «Ремдизель» сообщила о том, что МСИУ 4386, более известная как «Напарник», будет сопровождать военные колонны.

«На снабжение ВС РФ принята машина сопровождения и управления специальная 4386 — МСИУ 4386. Данный защищённый автомобиль предназначен для сопровождения автомобильных колонн, перевозящих специальную технику, доставки личного состава и документации, а также размещения пункта управления в местах проведения работ со специальной техникой», — сообщили в пресс-службе компании «Ремдизель».

Семейство машин «Тайфун» Источник изображения: remdizel.com

«Напарник» создан на базе шасси К-4386 «Тайфун-ВДВ». Машину разрабатывали с 2017 года, а с марта текущего года МСИУ 4386 производится серийно. От базовой версии машина сопровождения отличается упрощённой пружинной подвеской и меньшей стоимостью эксплуатации.

Машины на базе шасси Тайфун К-4386 являются безрамными бронированными однообъёмными автомобилями повышенной проходимости. Машины имеют полную массу до 13,5 т и защиту корпуса по 4-му классу по ОТТ (защита от мин — 3-й класс по ОТТ). Дизельный двигатель позволяет разгонять машину до 130 км/ч, а 200-литровый бак обеспечивает запас хода в 1200 км.