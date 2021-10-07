Haber7 (Турция): важное заявление Чавушоглу о НАТО

Мевлют Чавушоглу выступил на Варшавском форуме по безопасности, где указал на наличие двоякой позиции в отношении России в рамках НАТО. Призвав членов альянса к единству, министр обратил внимание, что президент Эрдоган был открыт и искренен на встрече с Путиным. Однако по уже сложившейся традиции не обошлось без упоминания Крыма. Был бы повод, как говорится.

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу (Mevlüt Çavuşoğlu), выступая на VII Варшавском форуме по безопасности, заявил: "Единство и целостность НАТО важны не менее, чем оборонный потенциал альянса".

Чавушоглу выступил на министерской панели на тему "От Балтии до Черного моря: раскрытие стратегического потенциала региона" в рамках VII Варшавского форума по безопасности.

Подчеркнув, что в последнее время на передний план вышли вызовы, связанные с коронавирусом нового типа (covid-19), глава МИД Турции продолжил: "Помимо этого, наряду с такими традиционными угрозами, как терроризм, мы также сталкиваемся с кибератаками и гибридными угрозами".

Чавушоглу отметил, что в ходе дискуссий о будущем НАТО на ближайшие десять лет также обсуждался вопрос адаптации НАТО к вызовам и угрозам современности, и добавил: "Эта ситуация предлагает нам, прежде всего Турции и странам Центральной и Восточной Европы, странам Балтии, много возможностей для сотрудничества".

Министр напомнил, что Польша тоже придерживается точки зрения в этом направлении и эта страна отправила самолеты на базу Инджирлик, чтобы внести вклад в реализацию мер НАТО по гарантии безопасности, предназначенных для Турции, при этом Турция, руководствуясь той же идеей, направила самолеты F-16 в Польшу в рамках расширенной миссии НАТО по охране воздушного пространства.

Отметив, что турецкие офицеры также принимали участие в различных миссиях НАТО в Польше и странах Балтии, Чавушоглу сказал: "Неделимость евроатлантической безопасности является основным принципом НАТО".

Подчеркнув, что Турция придает значение как сотрудничеству с НАТО, так и отношениям со странами региона, Чавушоглу продолжил: "Поэтому мы ценим "Инициативу трех морей". Ценим формат "Вышеградская четверка плюс Турция". Поэтому мы решили вывести трехсторонний механизм между Турцией, Польшей и Румынией на уровень лидеров, и в следующем году наши лидеры встретятся в Турции".

Чавушоглу отметил, что сотрудничество Турции со странами Центральной и Восточной Европы продолжается во многих сферах, таких как оборонная промышленность, логистика, связь, энергетика, информация, торговля.

"Единство и целостность НАТО важны не менее, чем оборонный потенциал альянса"

При ответе на вопрос о напряженности в отношениях между НАТО и Россией, Чавушоглу подчеркнул, что Черноморский регион играет ключевую роль в обеспечении безопасности Евро-Атлантического региона и поэтому военная ситуация в Черном море требует постоянного внимания.

"Это мы и делаем как союзники по НАТО и черноморские страны. Именно поэтому мы сформировали трехсторонний механизм с Польшей и Румынией", - сказал министр.

Отметив необходимость, с одной стороны, проявлять солидарность, с другой - быть реалистичными, глава турецкой дипломатии обратил внимание на наличие двоякой позиции в отношении России в альянсе.

Подчеркнув важность единства в НАТО, Чавушоглу констатировал, что, тогда как одни страны выступают за расширение диалога с Москвой, другие предпочитают сдерживание в отношениях с Россией.

"Единство и целостность НАТО важны не менее, чем оборонный потенциал альянса, - продолжил министр. - Анкара всегда была открыта и искренна в диалоге с Москвой. Мы выстраиваем тесные отношения, и президент Эрдоган был очень открыт и искренен на встрече с президентом России Путиным в Сочи".

При этом Турция, совершенно очевидно, придерживается разных позиций с Россией по ряду вопросов, таким как Украина, Грузия, незаконная аннексия Крыма, отметил Чавушоглу. По его словам, Турция никогда не признает незаконную аннексию Крыма.

Министр также подчеркнул необходимость поддержки двух черноморских стран - Грузии и Украины - в вопросах защиты территориальной целостности, развития их отношений с НАТО и наращивания их потенциала.

"Мы за сотрудничество, а не соперничество"

При ответе на вопрос о том, как следует воспринимать Китай - как угрозу или возможность, Чавушоглу сказал: "Турция изначально выступает за сотрудничество и диалог, а не соперничество".

Подчеркнув, что регион обеспокоен конкуренцией между США и Китаем, Чавушоглу в качестве примера того, что эта конкуренция затронет и НАТО, привел события, происходящие между Великобританией, США, Австралией и Францией в последнее время.

НАТО рассматривает Китай не как угрозу, а как вызов, и с этим следует работать вместе, подчеркнул министр.

Обратив внимание на то, что настоящее решение заключается в выработке альтернатив в противовес Китаю, глава МИД сказал: "Насколько мы поддерживаем балканские страны и страны Северной Африки? Мы ничего не делаем, не конкурируем там. И, кстати, кто может почувствовать этот вакуум? Конечно, сверхдержавы".

Говоря о том, что Китай пытается быть активнее в глобальной политике, Чавушоглу отметил: "Иногда это вызов, а иногда возможность для многих стран, особенно развивающихся и наименее развитых".

Министр также выразил обеспокоенность ситуацией с правами человека уйгуров-тюрок в Синьцзян-Уйгурском автономном районе.

Отвечая на вопрос о том, как НАТО может присутствовать в странах Балтии без провокаций, Чавушоглу подчеркнул необходимость последовательно сосредоточить внимание на Черном, Балтийском и Средиземном морях, добавив: "Ключевым значением здесь обладает сохранение четкой грани между сдерживанием и чрезмерной милитаризацией. Нам удавалось поддерживать эту линию".

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, находясь в столице Польши, Варшаве, с целью участия в VII Варшавском форуме по безопасности, встретился с министром иностранных дел Венгрии Петером Сийярто (Peter Szijarto).