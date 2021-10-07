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Интерфакс-АВН

Подписан контракт на поставку немецкой компании оптики холдинга "Швабе"

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КМЗ
Красногорский завод имени Зверева (КМЗ).
Источник изображения: Ростех

Москва. 6 октября. ИНТЕРФАКС - Красногорский завод имени Зверева (КМЗ) заключил контракт с немецкой компанией ARRI Rental, специализирующейся на прокате фото- и видеоаппаратуры для кинопроизводства, сообщает пресс-служба холдинга "Швабе", в состав которого входит предприятие.

"В рамках экспортной поставки контрагент получил художественный объектив "Селена Н 1,9/58", - сказано в сообщении, распространенном в среду.

По информации пресс-службы, "благодаря уникальной оптической схеме "Селена?Н 1,9/58" обеспечивает высокую художественность создаваемого изображения, мягкий рисунок и необычную форму боке". Такая оптическая система лучше всего подходит для съемки портретов, пейзажей и уличных сцен.

Боке - художественный прием в фотографии, суть которого кроется в размытии заднего плана.

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  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Россия
Компании
КМЗ Зверева
Швабе ОАО
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