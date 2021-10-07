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ТАСС

В России освоили производство хладостойкой стали для военных кораблей

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Мотовилиха
Мотовилиха.
Источник изображения: rostec.ru

По данным Ростеха, высокопрочная судостроительная сталь марки АБ2-ПК предназначена для производства кораблей типа "корвет" и "фрегат"

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Выплавку специальной хладостойкой стали для строительства военных кораблей и ледоколов освоили в России на "Мотовилихинских заводах" при поддержке госкорпорации "Ростех". Об это в среду сообщили в пресс-службе госкорпорации.

"Гражданский дивизион "Мотовилихинских заводов" под управлением "РТ-Капитал" госкорпорации "Ростех" освоил выплавку хладостойкого вида судостроительной стали", - говорится в сообщении.

По информации Ростеха, высокопрочная судостроительная сталь марки АБ2-ПК предназначена для производства военных кораблей типа "корвет" и "фрегат", а также универсальных атомных ледоколов.

"Ее выплавка на мощностях "Мотовилихи" позволит снизить зависимость отечественного судостроения от импортных аналогов", - подчеркнули в корпорации.

Как сказано в сообщении, основными потребителями материала являются верфи Санкт-Петербурга, первая партия поковок объемом 120 тонн уже отправлена заказчику.

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Страны
Россия
Компании
Ростех
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