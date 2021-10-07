На учениях "Запад-2021" отрабатывалось применение ударных роботов

Основной задачей совместных учений России и Беларуси "Запад-2021" стала отработка новых форм и способов ведения боевых действий, причем некоторые образцы вооружений, включая ударных роботов, использовались впервые. Об этом сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу подводя итоги учений.

По его словам, на учениях проводилась отработка новых форм и способов ведения боевых действий с учетом особенностей современных локальных войн и вооруженных конфликтов.

Шойгу рассказал, что в ходе маневров впервые в ночное время при неблагоприятных погодных условиях был десантирован парашютно-десантный батальон. "Двадцать один самолет Ил-76МД военно-транспортной авиации произвел выброску более 30-ти единиц боевых машин десанта нового поколения", - сказал Шойгу.

Кроме того, военные топографы испытали возможности унифицированной программной системы "Калейдоскоп", которая позволила создать трехмерное изображение виртуального боевого пространства. Это позволило более точно оценить обстановку и в разы сократить время принятия решений командованием.

Шойгу также отметил, что на учениях задействовались беспилотные летательные аппараты. Они использовались для эффективной корректировки огня, а также в интересах разведывательных подразделений.

В ходе маневров было успешно отработано дистанционное выведение из строя "стаи" ударных беспилотных летательных аппаратов условного противника.

Министр подчеркнул, что на полигонах под Калининградом впервые применялись ударные робототехнические комплексы "Платформа-М". Они показали высокие результаты при выполнении задач по уничтожению живой силы условного противника в городских условиях. На полигоне Мулино в боевых порядках впервые использовались роботы разведки и огневой поддержки "Уран-9" и "Нерехта".

Александр Степанов