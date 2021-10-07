Концерну "Алмаз-Антей" присвоен высший класс в антикоррупционной сфере

Оборонный концерн "Алмаз-Антей", по оценке Российского союза промышленников и предпринимателей, стал единственной компанией отечественного оборонно-промышленного комплекса с максимально высоким уровнем противодействия коррупции и минимальным уровнем рисков коррупции.

Продукция двойного назначения на стенде холдинга "Алмаз-Антей". Источник: https://www.kupol.ru/

Эксперты РСПП присвоили "Алмаз-Антею" так называемый "Высший класс А1".

Концерн воздушно-космической обороны "Алмаз-Антей" известен в оружейных и бизнес-кругах планеты как производитель лучших в мире комплексов и систем ПВО/ПРО - от "Торов" и "Буков" до С-400 и С-500.

ИЭМЗ «Купол» представил ЗРК малой дальности «Тор» на стенде холдинга "Алмаз-Антей". Источник: https://www.kupol.ru/

Перспективная зенитная ракетная система С-500 (55Р6М) на стенде холдинга "Алмаз-Антей". Источник: http://www.almaz-antey.ru/

Напомним, что ранее в Москве завершился Антикоррупционный форум РСПП, где эксперты Российского союза промышленников и предпринимателей предлагали практические шаги по совершенствованию антикоррупционной сферы.

На Форуме был представлен Антикоррупционный рейтинг отечественного бизнеса-2021, который РСПП проводит среди крупнейших российских корпораций.

35 компаниям из 59 участников рейтинга был присвоен Высший класс рейтинга-2021. Итоги рейтинга будут направлены в Администрацию президента РФ и Правительство РФ.

Как сообщил в РСПП, рейтинг учитывает сопряженость российских компаний с антикоррупционной политикой по критериям международного стандарта "Системы управления противодействием коррупции - Требования и рекомендации по применению".