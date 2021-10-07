Войти

Концерну "Алмаз-Антей" присвоен высший класс в антикоррупционной сфере

901
0
0

Оборонный концерн "Алмаз-Антей", по оценке Российского союза промышленников и предпринимателей, стал единственной компанией отечественного оборонно-промышленного комплекса с максимально высоким уровнем противодействия коррупции и минимальным уровнем рисков коррупции.


Продукция двойного назначения на стенде холдинга "Алмаз-Антей".
Источник: https://www.kupol.ru/

Эксперты РСПП присвоили "Алмаз-Антею" так называемый "Высший класс А1".


Концерн воздушно-космической обороны "Алмаз-Антей" известен в оружейных и бизнес-кругах планеты как производитель лучших в мире комплексов и систем ПВО/ПРО - от "Торов" и "Буков" до С-400 и С-500.


ИЭМЗ «Купол» представил ЗРК малой дальности «Тор» на стенде холдинга "Алмаз-Антей".
Источник: https://www.kupol.ru/

Перспективная зенитная ракетная система С-500 (55Р6М) на стенде холдинга "Алмаз-Антей".
Источник: http://www.almaz-antey.ru/

Напомним, что ранее в Москве завершился Антикоррупционный форум РСПП, где эксперты Российского союза промышленников и предпринимателей предлагали практические шаги по совершенствованию антикоррупционной сферы.


На Форуме был представлен Антикоррупционный рейтинг отечественного бизнеса-2021, который РСПП проводит среди крупнейших российских корпораций.


35 компаниям из 59 участников рейтинга был присвоен Высший класс рейтинга-2021. Итоги рейтинга будут направлены в Администрацию президента РФ и Правительство РФ.


Как сообщил в РСПП, рейтинг учитывает сопряженость российских компаний с антикоррупционной политикой по критериям международного стандарта "Системы управления противодействием коррупции - Требования и рекомендации по применению".

  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
С-400 Триумф
С-500
Компании
Алмаз-Антей
ИЭМЗ Купол
РСПП
Похожие новости
29.09.2021
Замглавы холдинга «Алмаз-Антей» Александр Ведров: «Мы открыты для взаимодействия со всеми»
14.09.2021
Замгендиректора концерна ВКО «Алмаз-Антей»: ставка на трансфер военных технологий в гражданское русло
15.05.2020
"Оборонка" во время пандемии: как работают на карантине мировые производители оружия
28.06.2012
Зенитные комплексы С-500 поступят в войска раньше срока
21.09.2009
Гендиректор КБ "Алмаз-Антей": С-400 является всеядной
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 07.10 05:45
  • 289
Шойгу счел необходимым построить в России еще несколько крупных городов
  • 07.10 03:42
  • 5
Минобороны РФ готовится принять на вооружение новый "Панцирь" и истребитель беспилотников "Деривацию"
  • 07.10 01:51
  • 2
Ядерному разоружению альтернативы нет
  • 07.10 01:01
  • 1
"Сильнее противника нет". Пентагону объяснили, как именно воевать с Россией
  • 06.10 23:22
  • 1
Китай опубликовал набор этических принципов для искусственного интеллекта
  • 06.10 17:28
  • 176
Новый пулемет Калашникова станет частью экипировки "Сотник"
  • 06.10 16:54
  • 10
Вооружить летчиков. Минобороны предложило доработать автомат АМ-17
  • 06.10 16:52
  • 8
ФСБ назвала данные, за сбор которых можно стать иноагентом
  • 06.10 15:48
  • 1
Хотим мира
  • 06.10 15:05
  • 4
Великобритания ввела в строй второй авианосец
  • 06.10 12:54
  • 72
Аварию с бомбардировщиком США B-2 сняли из космоса
  • 06.10 01:31
  • 13
«Если завтра морская война, то США не готовы к ней»
  • 05.10 15:56
  • 18
Болгария откажется от российского обслуживания МиГ-29
  • 05.10 13:49
  • 0
Великобритания готовится к кибервойне
  • 05.10 13:17
  • 0
«Вы кто такие? Мы вас не звали»: немец украинцу не товарищ