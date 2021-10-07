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Доктор военных наук назвал условия ядерной войны

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Константин Сивков
Константин Сивков.
Источник изображения: Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

Мир ждут серьезные трансформации, связанные со сменой лидеров влияния, считает доктор военных наук Константин Сивков. Об этом он заявил в разговоре с «Лентой.ру». Такие события, по его мнению, неизбежно влекут за собой череду локальных военных конфликтов. Эксперт назвал полномасштабный конфликт с использованием ядерного оружия маловероятным и возможным только при условии, если одна из стран окажется на грани уничтожения.

В США открылось предприятие по производству гиперзвуковых ракет. Ранее страна заявляла о незрелости российской ракеты «Циркон» и сомневалась в ее способности поразить цели на территории Штатов. Сивков уверен: это говорит не только о том, что холодная война набирает обороты, но и о том, что она никогда не заканчивалась.


Эпоха локальных войн

«Никто и не говорил, что гонка вооружений прекращалась в принципе, просто сейчас она стала более явной и четкой, — объяснил Сивков. — Это связано с тем, что ситуация в мире обостряется. Можно говорить, что мы находимся на пороге серьезных трансформаций, а они всегда сопровождаются военными действиями. Сейчас глобальную Третью мировую войну сдерживает только наличие ядерного оружия, но, учитывая накал ситуации, нас ждет череда локальных конфликтов».

Трансформация, по словам эксперта, заключается, прежде всего, в переделе сфер влияния: Европа и США отходят на второй план, на первый выходит Индо-Тихоокеанский регион, Россия и Китай, активно развивающий свой экономический потенциал.

«Учитывая ядерные возможности всех сторон потенциального конфликта, надо полагать, что полномасштабной войны по типу Третьей мировой не будет, по крайней мере в видимой перспективе. А вот локальные военные столкновения — обязательно. Но они не достигнут ядерного порога, поскольку на такой конфликт не готова ни одна из сторон. Это может произойти только в случае, если одна из стран окажется на пороге уничтожения, в подобном случае ядерная война станет для нее последним отчаянным шагом», — заключил Сивков.

В феврале 2019 года президент России Владимир Путин заявил, что «Циркон», «способный поражать как морские, так и наземные цели», будет иметь скорость девять чисел Маха и дальность полета более тысячи километров, а оружие получат действующие и строящиеся надводные и подводные корабли, в том числе создаваемые под ракеты «Калибр».


Наталия Белова

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