СВЧ вместо СВД?

Незаменимому «Веслу» нашли преемника. Вчера, 5 октября, информационное агентство «РИА Новости» сообщило о том, что снайперская винтовка Чукавина (СВЧ) успешно прошла государственные испытания.

По завершении испытаний идёт документальное оформление результатов. После этого ожидается принятие винтовки на вооружение — она может стать основным снайперским оружием российской армии.

Презентация СВЧ от концерна «Калашников»

СВЧ, выпускается в «советском» калибре 7,62×54 мм и «натовском» 7,62×51 мм (.308). При этом вариант в калибре 7,62×54 мм совместим с магазинами от СВД. Масса винтовки — порядка 4,2 кг, длина — до 101 см (в зависимости от положения приклада). Ёмкость магазина — 10, 15 и 20 патронов. Заявленная прицельная дальность — 1200 м.