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WarSpot

СВЧ вместо СВД?

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Источник изображения: warspot.ru

Незаменимому «Веслу» нашли преемника. Вчера, 5 октября, информационное агентство «РИА Новости» сообщило о том, что снайперская винтовка Чукавина (СВЧ) успешно прошла государственные испытания.

По завершении испытаний идёт документальное оформление результатов. После этого ожидается принятие винтовки на вооружение — она может стать основным снайперским оружием российской армии.

Презентация СВЧ от концерна «Калашников»

СВЧ, выпускается в «советском» калибре 7,62×54 мм и «натовском» 7,62×51 мм (.308). При этом вариант в калибре 7,62×54 мм совместим с магазинами от СВД. Масса винтовки — порядка 4,2 кг, длина — до 101 см (в зависимости от положения приклада). Ёмкость магазина — 10, 15 и 20 патронов. Заявленная прицельная дальность — 1200 м.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
СВД
Система поражения "Ратник"
Компании
Концерн Калашников
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