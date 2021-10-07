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ЦАМТО

Марокко может приобрести вооружения в Израиле

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БЛА Heron
БЛА Heron.
Источник изображения: defense-watch.com

ЦАМТО, 6 октября. По данным марокканского оборонного эксперта, в ближайшее время Марокко и Израиль могут подписать соглашение, в рамках которого будут совместно производить барражирующие боеприпасы.

Как сообщил Defense News военный эксперт Мохаммад Шкеир (Mohammad Shkeir), планируется, что после формирования в Марокко нового правительства, страну посетит министр обороны Израиля для подписания соглашения о сотрудничестве в области обороны и контракта о совместном производстве продукции оборонного назначения в Марокко.

Последние парламентские выборы привели к победе либеральной партии "Национальное объединение независимых" (Regroupamiento Nacional de Independientes – RNI) и поражению исламистской "Партии справедливости и развития" (ПСР), которая последние десять лет возглавляла коалиционное правительство Марокко.

Среди потенциальных контрактов называют закупку противотанковых ракетных комплексов малой и средней дальности, необходимых СВ Марокко, а также бронетехники и танков, которые могут быть использованы в случае вооруженного конфликта с Алжиром или Фронтом ПОЛИСАРИО. Согласно другим источникам, речь идет о продаже ПТРК "Спайк LR2" и "Спайк NLOS" производства Rafael, а также барражирующих боеприпасах "Хароп" компании Israel Aerospace Industries (IAI).

В прошлом году Марокко достигло договоренности с бывшим президентом США Дональдом Трампом о нормализации отношений с Израилем в обмен на признание Соединенными Штатами суверенитета Рабата над Западной Сахарой. Новое вооружение, в первую очередь, может быть использовано против национально-освободительного движения Фронт ПОЛИСАРИО, которое контролирует треть территории бывшей испанской колонии в Западной Сахаре. Большая ее часть де-факто находится под контролем Марокко.

Рабат уже не первый раз за последние годы проявляет интерес к беспилотным летательным аппаратам. В апреле страна подписала соглашение на поставку 13 разведывательно-ударных БЛА "Байрактар TB2". Первая партия была поставлена в сентябре.

Ранее, в 2020 году, ВС Марокко заключили соглашение на поставку из состава ВС Франции БЛА "Харфанг", представляющих собой версию израильского "Херон-1".

На вопрос о том, не приведут ли одновременные заказы БЛА в Израиле и Турции к проблемам для Рабата, М.Шкеир заявил, что независимо от регионального соперничества, Марокко может закупить турецкие БЛА и договориться с Израилем о совместном производстве, учитывая военный альянс между Марокко и Израилем, а также военное партнерство, объединяющее королевство и США. Кроме того, Израиль добился технологического прогресса в производстве техники этого типа.

М.Шкеир добавил, что четыре барражирующих боеприпаса израильского производства уже отправлены в Марокко и, вероятно, будут использованы для отражения атак вдоль "Марокканской стены" (система оборонительных сооружений, созданная правительством Марокко на территории Западной Сахары и пустынном юго-востоке Марокко) протяженностью 2720 км. Если аппараты продемонстрируют свою эффективность, Марокко начнет их производство.

В частности, марокканская компания Bio Cellular Design Aeronautics имеет опыт производства БЛА и представила первый прототип разведывательного беспилотника MA-1 на авиасалоне в Марракеше в 2018 году.

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Страны
Алжир
Израиль
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США
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Франция
Компании
IAI
Rafael
Персоны
Трамп Дональд
Проекты
2020-й год
БПЛА
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