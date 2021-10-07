На российско-белорусских учениях «Запад-2021» опробовали новые вооружения

Отработка новых форм и способов ведения боевых действий стала основой российско-белорусского стратегического учения «Запад-2021». Об этом в среду, 6 октября, заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.

«В основу учения была положена отработка новых форм и способов ведения боевых действий с учетом особенностей современных локальных войн и вооруженных конфликтов. Многое удалось опробовать на практике», — сказал он, подводя итоги учений.

Также министр заявил, что впервые в ночное время при неблагоприятных погодных условиях был десантирован парашютно-десантный батальон на современных БМД-4М. Помимо этого, военные топографы испытали возможности унифицированной программной системы «Калейдоскоп».

«Она позволила создать трехмерное изображение виртуального боевого пространства, тем самым более точно оценить обстановку и в разы сократить время принятия решений командованием», — рассказал Шойгу.

Также на учениях, по словам главы Минобороны, было успешно отработано дистанционное выведение из строя «стаи» ударных беспилотных летательных аппаратов условного противника. Он отметил, что на полигонах под Калининградом впервые применялись ударные робототехнические комплексы «Платформа-М».

«Помимо этого, на полигоне Мулино (Нижегородская область) в боевых порядках общевойсковых подразделений впервые использовались роботы разведки и огневой поддержки «Уран-9» и «Нерехта»», — добавил министр обороны.

Отмечается, что практические действия органов военного управления и войск отрабатывались на пяти белорусских и девяти российских полигонах.

Кроме того, Шойгу заявил, что совместное стратегическое учение «Запад-2021» продемонстрировало возросшую выучку войск, способность созданных межвидовых группировок двух государств эффективно выполнять задачи по обеспечению региональной безопасности

«Цели учения считаю достигнутыми, учебные вопросы отработаны в полном объеме», — отметил он.

Он добавил, что к учениям были привлечены около 200 тыс. человек, в том числе 2 тыс. военнослужащих от государств ОДКБ, ШОС и других стран.

Министр подчеркнул, что общее количество участников не противоречило Венскому документу.

Ранее, 17 сентября, заместитель начальника Генерального штаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Истраков заявил, что на учениях органы военного управления показали сплоченность штаба и полную совместимость средств управления.

В тот же день белорусский министр обороны генерал-лейтенант Виктор Хренин заявил, что на учениях «Запад-2021» ВС Белоруссии и России показали готовность обеспечить территориальную целостность и суверенитет Союзного государства.

В российско-белорусских стратегических учениях «Запад-2021» участвовали около 200 тыс. военнослужащих, более 80 самолетов и вертолетов, до 760 единиц боевой техники, в том числе свыше 290 танков, более 240 орудий, реактивных систем залпового огня и минометов, а также до 15 кораблей. Войска тренировались на пяти полигонах в Белоруссии и девяти в России, в Балтийском море.

Учения «Запад-2021» являются завершающим этапом совместной подготовки Вооруженных сил Республики Беларусь и Российской Федерации в текущем году. Совместное стратегическое учение (ССУ) Вооруженных сил Российской Федерации и Республики Беларусь проходит раз в два года в соответствии с решением, принятым главами двух государств.