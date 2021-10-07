Войти
Российская газета

Шойгу: Учения "Запад" показали способность войск обеспечивать безопасность региона

363
0
0
Источник изображения: rg.ru

Совместные стратегические учения России и Беларуси "Запад-2021" показали способность совместных группировок эффективно обеспечивать региональную безопасность. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу, подводя итоги учений.

По его словам, учения "Запад-2021" продемонстрировали возросшую выучку войск. Кроме того ,они показали способность созданных межвидовых группировок двух государств эффективно выполнять задачи по обеспечению региональной безопасности​​​. Шойгу заявил, что считает достигнутыми цели учения, а учебные вопросы отработанными в полном объёме.

Министр напомнил, что к совместным маневрам привлекалось около 200 тысяч человек, в том числе две тысячи военнослужащих от государств ОДКБ, ШОС и других стран.

Совместные стратегические учения "Запад-2021" проходили с 10 по 16 сентября. Маневры стали завершающим этапом совместной боевой учебы вооружённых сил Белоруссии и России, основным мероприятием подготовки войск текущего года.


Александр Степанов

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Белоруссия
Россия
Компании
Минoбороны РФ
ОДКБ
Персоны
Шойгу Сергей
Проекты
Военные учения
ШОС
Похожие новости
02.08.2021
Учениям — свет: ОДКБ начала многомесячный цикл маневров в Средней Азии
28.09.2020
«Кавказ-2020» дал старт новому формату военного сотрудничества
30.11.2016
Шойгу: воссозданная дивизия в Челябинской области приступит к учебе в срок
26.01.2015
Жесткий стиль "исключительно оборонительной" доктрины
26.05.2014
Министр обороны России выступил на III Московской конференция по международной безопасности
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 07.10 05:45
  • 289
Шойгу счел необходимым построить в России еще несколько крупных городов
  • 07.10 03:42
  • 5
Минобороны РФ готовится принять на вооружение новый "Панцирь" и истребитель беспилотников "Деривацию"
  • 07.10 01:51
  • 2
Ядерному разоружению альтернативы нет
  • 07.10 01:01
  • 1
"Сильнее противника нет". Пентагону объяснили, как именно воевать с Россией
  • 06.10 23:22
  • 1
Китай опубликовал набор этических принципов для искусственного интеллекта
  • 06.10 17:28
  • 176
Новый пулемет Калашникова станет частью экипировки "Сотник"
  • 06.10 16:54
  • 10
Вооружить летчиков. Минобороны предложило доработать автомат АМ-17
  • 06.10 16:52
  • 8
ФСБ назвала данные, за сбор которых можно стать иноагентом
  • 06.10 15:48
  • 1
Хотим мира
  • 06.10 15:05
  • 4
Великобритания ввела в строй второй авианосец
  • 06.10 12:54
  • 72
Аварию с бомбардировщиком США B-2 сняли из космоса
  • 06.10 01:31
  • 13
«Если завтра морская война, то США не готовы к ней»
  • 05.10 15:56
  • 18
Болгария откажется от российского обслуживания МиГ-29
  • 05.10 13:49
  • 0
Великобритания готовится к кибервойне
  • 05.10 13:17
  • 0
«Вы кто такие? Мы вас не звали»: немец украинцу не товарищ