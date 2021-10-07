Шойгу: Учения "Запад" показали способность войск обеспечивать безопасность региона

Совместные стратегические учения России и Беларуси "Запад-2021" показали способность совместных группировок эффективно обеспечивать региональную безопасность. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу, подводя итоги учений.

По его словам, учения "Запад-2021" продемонстрировали возросшую выучку войск. Кроме того ,они показали способность созданных межвидовых группировок двух государств эффективно выполнять задачи по обеспечению региональной безопасности​​​. Шойгу заявил, что считает достигнутыми цели учения, а учебные вопросы отработанными в полном объёме.

Министр напомнил, что к совместным маневрам привлекалось около 200 тысяч человек, в том числе две тысячи военнослужащих от государств ОДКБ, ШОС и других стран.

Совместные стратегические учения "Запад-2021" проходили с 10 по 16 сентября. Маневры стали завершающим этапом совместной боевой учебы вооружённых сил Белоруссии и России, основным мероприятием подготовки войск текущего года.

Александр Степанов