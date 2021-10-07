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ТАСС

Успешные пуски "Циркона" с подлодки позволят провести госиспытания с фрегата в 2021 году

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Фрегат "Адмирал флота Советского Союза Горшков"
Фрегат "Адмирал флота Советского Союза Горшков".
Источник изображения: © Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

Госиспытания начнутся в ноябре, отметил источник в оборонно-промышленном комплексе

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Два успешных пуска гиперзвуковой ракеты "Циркон" с атомной подводной лодки "Северодвинск" позволят провести государственные испытания ракеты с фрегата "Адмирал Горшков" до конца года, сообщил ТАСС в среду источник в оборонно-промышленном комплексе.

"После успешных испытаний "Циркона" с подводной лодки нет препятствий для начала госиспытаний с надводного носителя", - сказал он. По словам собеседника агентства, сами госиспытания начнутся в ноябре, до конца года могут быть выполнены один или два пуска.

В реутовском НПО машиностроения (входит в корпорацию "Тактическое ракетное вооружение"), где разработали и производят ракеты, не стали комментировать ТАСС эту информацию.

Ранее другой источник сообщил ТАСС, что летно-конструкторские испытания "Циркона" с фрегата "Адмирал Горшков" были успешно завершены.

4 октября российское военное ведомство сообщило о проведении первых двух испытательных пусков "Циркона" с подлодки проекта 885 "Северодвинск" - из надводного и подводного положений. Отмечалось, что комплекс систем управления ракетным оружием подлодки и сама ракета отработали в штатном режиме без замечаний. По данным Минобороны, цели испытаний достигнуты - отработан и подтвержден подводный старт ракеты. Позднее командующий Северным флотом Александр Моисеев доложил министру обороны РФ Сергею Шойгу об успешном завершении испытаний ракеты с подлодки.

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Адмирал Горшков
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