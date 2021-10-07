Компания Boeing обеспечит 10-летнее обслуживание парка C-17A "Глоубмастер-3"

ЦАМТО, 6 октября. Компания Boeing продолжит обеспечивать в течение десяти лет боеготовность самолетов ВТА C-17A "Глоубмастер-3" в рамках заключенного 27 сентября с Минобороны США контракта общей стоимостью до 23,8 млрд. долл. (включая опционы и меры поощрения).

Соглашение содержит три годичных заказа, два опциона на продление работ на срок по 37 месяцев и один шестимесячный опцион. Работы в рамках контракта будут выполняться как в США, так и за рубежом и, в случае реализации всех опционов, будут завершены к 30 мая 2031 года.

В настоящее время программа профинансирована до сентября 2024 года, при этом на 1-й этап выделено 3,464 млрд. долл. В соответствии с соглашением, Boeing продолжит выполнение важнейших мероприятий по поддержке флота из 275 самолетов, включая инжиниринговые услуги, обслуживание в полевых условиях и управление поставками материальных средств. Контракт предусматривает дополнительное финансирование новых объемов работ, включая привлечение зарубежного персонала для увеличения объемов технического обслуживания и выполнения работ по обеспечению кибербезопасности.

Контракт на обеспечение логистики на основе нормируемых показателей конечного результата PBL (Performance-Based Logistics) основан на более чем двадцатилетнем опыте успешной поддержки C-17A компанией Boeing в сотрудничестве с ВВС США и глобальными партнерами для поддержания высоких показателей выполнения задач и постоянного повышения доступности. В то время как затраты на поддержку обычно растут с увеличением сроков эксплуатации парка, в соответствии с условиями нового соглашения Boeing снизит эксплуатационные расходы для всего парка самолетов (в расчете на час полета).

Компания Boeing выполняет контракты на обеспечение логистики PBL для парка самолетов C-17A с 1998 года. Ожидается, что новый контракт на сумму 3,5 млрд. долл. для работ на 1-м этапе продлится до 2024 года. В соответствии с соглашением PBL заказчик получает согласованный уровень готовности системы, в отличие от традиционного контракта на поставку конкретных запасных частей и сопутствующих услуг. Такой подход позволил Boeing применить инновационные инструменты для максимального увеличения доступности самолетов при одновременном снижении затрат.

В январе 2020 года налет парка C-17A достиг четырех миллионов часов. Самолеты "Глоубмастер-3" эксплуатируются ВВС США, Австралии, Канады, Индии, Кувейта, Катара, ОАЭ, Великобритании, а также совместно (в составе консорциума) 12-ю странами-членами НАТО.