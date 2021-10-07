Севастопольский "Севморзавод" переоснастят для обеспечения ремонта кораблей ВМФ РФ

За последние годы Черноморский флот получил шесть подводных лодок, три фрегата, тральщики и ракетные корабли. Для их технического обслуживания будут задействованы мощности "Севморзавода"

СЕВАСТОПОЛЬ, 6 октября. /ТАСС/. Ведущее судостроительное и судоремонтное предприятие Севастополя "Севморзавод" переоснастят для обеспечения ремонта кораблей и судов ВМФ России. Об этом сообщил в среду глава Корпорации морского приборостроения Леонид Стругов.

"В последние годы Черноморский флот заметно переоснащается. Получены шесть подводных лодок, три фрегата, тральщики, ракетные корабли. Для их ремонта будут задействованы мощности "Севморзавода" с его уникальными тремя сухими доками. Для этого завод будет переоснащаться", - сказал он на церемонии открытия "Морской недели России - 2021" и Севастопольского военно-морского салона.

"Морская неделя России" - ежегодное конгрессно-выставочное событие, включающее серию общероссийских и международных морских мероприятий, направленных на развитие морских отраслей и приморских регионов РФ. В этом году форум пройдет с 6 по 9 октября в Севастополе и Крыму.

СВМС-2021 пройдет в третий раз. На нем будет представлена выставка новейших кораблей, судов, катеров и яхт, которая состоится в акватории Севастопольских бухт. Базовые причальные сооружения салона расположены на Минной стенке. Из-за COVID-ограничений выставка новейших боевых образцов техники береговых войск в этом году проводиться не будет, мероприятия МНР пройдут в закрытом формате.