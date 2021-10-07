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РИА Новости

Российские военные впервые применили заминированный "Умный дом" на учениях "Дружба-2021"

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Военнослужащие России и Пакистана на учениях Дружба. Архивное фото
Военнослужащие России и Пакистана на учениях Дружба. Архивное фото.
Источник изображения: © Фото : предоставлено пресс-службой Южного военного округа

МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Российские военнослужащие на совместных учениях "Дружба-2021" показали коллегам из Пакистана "Умный дом", сообщили в Южном военном округе.

В Smart House заминированы все объекты, начиная от калитки, окон и входной двери вместе со звонком, до предметов мебели и быта — платяных шкафов, ящиков стола, чайника, чемодана и так далее. Если военный активирует ловушку, не обезвредив ее, то происходит имитация взрыва с помощью небольших и безопасных для человека зарядов, а также включается сирена.

"Это новинка <...>. Он направлен на практическое обучение специальных подразделений. На этом учебном месте предусмотрены все возможные варианты минирования объектов в жилом доме", — пояснил начальник инженерной службы объединения ЮВО полковник Роман Бессмертный.

Он добавил, что, когда группе спецназа поставлена задача зачистить объект от условного противника и найти документы, военнослужащие могут касаться предметов в доме. "Чтобы исключить подрыв подразделения, мы проводим занятия и показываем реальные ситуации", — уточнил офицер.

Совместные российско-пакистанские учения "Дружба-2021" на полигоне Молькино в Краснодарском крае продлятся до 9 октября. В них задействованы около 200 военных. Тренировки должны завершиться отработкой действий штурмовой роты при освобождении населенного пункта от незаконных вооруженных формирований.

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