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Российская газета

На страже интересов коллективной безопасности и стабильности в странах СНГ

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Флаги государств СНГ
Флаги государств СНГ.
Источник изображения: © Фото : МПА СНГ

13 октября 2021 года в Москве пройдет Совещание руководителей органов безопасности и разведывательных служб стран СНГ. Как сообщает пресс-бюро Службы внешней разведки России, будут рассмотрены вопросы взаимодействия спецслужб Содружества в области обеспечения безопасности и стабильности. В работе примут участие делегации Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана.

В рамках работы совещательного органа планируется встреча президента Российской Федерации В.В. Путина с главами спецслужб стран Содружества в режиме видеоконференции.

Совещание откроет Директор СВР России С.Е. Нарышкин, который зачитает обращение президента РФВ.В. Путина.


Николай Долгополов

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Страны
Азербайджан
Армения
Белоруссия
Казахстан
Киргизия
Россия
Таджикистан
Туркменистан
Узбекистан
Персоны
Путин Владимир
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