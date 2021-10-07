В Международном противоминном центре ВС РФ состоялся первый выпуск военнослужащих из африканской страны

Военные инженеры сводного отряда Международного противоминного центра провели работу по разминированию сирийского Алеппо с применением робототехнических комплексов «Уран-6». Фото со страницы Министерства обороны РФ в «ВКонтакте».

ЦАМТО, 6 октября. В Международном противоминном центре (МПЦ) Вооруженных Сил Российской Федерации впервые завершили обучение военнослужащие из Буркина-Фасо.

Группа из 12 военнослужащих приступила к обучению в начале августа 2021 года. Обучение саперов проходило по программам гуманитарного разминирования, противодействия самодельным взрывным устройствам и подготовки расчетов минно-розыскной службы.

Подготовка африканских военнослужащих в области гуманитарного разминирования велась на объектах учебно-материальной базы (классах и площадках учебно-тренировочных комплексов), оборудованных с учетом опыта выполнения задач в Сирии и обучения сирийских военнослужащих.

По окончании обучения был проведен выпускной экзамен с принятием зачетов и выдачей государственного диплома установленного образца.

Всего в Международном противоминном центре, начиная с 2015 года, по программам переподготовки прошли обучение более 1000 иностранных военнослужащих из стран ближнего и дальнего зарубежья, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.