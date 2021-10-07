Войти
ЦАМТО

В Международном противоминном центре ВС РФ состоялся первый выпуск военнослужащих из африканской страны

342
0
0
Военные инженеры сводного отряда Международного противоминного центра провели работу по разминированию сирийского Алеппо с применением робототехнических комплексов «Уран-6». Фото со страницы Министерства обороны РФ в «ВКонтакте»
Военные инженеры сводного отряда Международного противоминного центра провели работу по разминированию сирийского Алеппо с применением робототехнических комплексов «Уран-6». Фото со страницы Министерства обороны РФ в «ВКонтакте».

ЦАМТО, 6 октября. В Международном противоминном центре (МПЦ) Вооруженных Сил Российской Федерации впервые завершили обучение военнослужащие из Буркина-Фасо.

Группа из 12 военнослужащих приступила к обучению в начале августа 2021 года. Обучение саперов проходило по программам гуманитарного разминирования, противодействия самодельным взрывным устройствам и подготовки расчетов минно-розыскной службы.

Подготовка африканских военнослужащих в области гуманитарного разминирования велась на объектах учебно-материальной базы (классах и площадках учебно-тренировочных комплексов), оборудованных с учетом опыта выполнения задач в Сирии и обучения сирийских военнослужащих.

По окончании обучения был проведен выпускной экзамен с принятием зачетов и выдачей государственного диплома установленного образца.

Всего в Международном противоминном центре, начиная с 2015 года, по программам переподготовки прошли обучение более 1000 иностранных военнослужащих из стран ближнего и дальнего зарубежья, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Буркина-Фасо
Россия
Сирия
Компании
Минoбороны РФ
Похожие новости
24.03.2020
«Мы настроены на серьёзный диалог с НАТО»
27.08.2018
Чем запомнится "Армия-2018". Итоги крупнейшего оружейного форума
01.09.2017
В Минобороны России прошла пресс-конференция, посвященная итогам форума "Армия-2017"
28.08.2017
Бронетанковый дебют "Армии-2017": итоги оружейного форума
20.09.2012
Страны «тропической» Африки в структуре мирового экспорта/импорта вооружений
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 07.10 05:45
  • 289
Шойгу счел необходимым построить в России еще несколько крупных городов
  • 07.10 03:42
  • 5
Минобороны РФ готовится принять на вооружение новый "Панцирь" и истребитель беспилотников "Деривацию"
  • 07.10 01:51
  • 2
Ядерному разоружению альтернативы нет
  • 07.10 01:01
  • 1
"Сильнее противника нет". Пентагону объяснили, как именно воевать с Россией
  • 06.10 23:22
  • 1
Китай опубликовал набор этических принципов для искусственного интеллекта
  • 06.10 17:28
  • 176
Новый пулемет Калашникова станет частью экипировки "Сотник"
  • 06.10 16:54
  • 10
Вооружить летчиков. Минобороны предложило доработать автомат АМ-17
  • 06.10 16:52
  • 8
ФСБ назвала данные, за сбор которых можно стать иноагентом
  • 06.10 15:48
  • 1
Хотим мира
  • 06.10 15:05
  • 4
Великобритания ввела в строй второй авианосец
  • 06.10 12:54
  • 72
Аварию с бомбардировщиком США B-2 сняли из космоса
  • 06.10 01:31
  • 13
«Если завтра морская война, то США не готовы к ней»
  • 05.10 15:56
  • 18
Болгария откажется от российского обслуживания МиГ-29
  • 05.10 13:49
  • 0
Великобритания готовится к кибервойне
  • 05.10 13:17
  • 0
«Вы кто такие? Мы вас не звали»: немец украинцу не товарищ