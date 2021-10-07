В РВСН поступают уникальные тренажеры для обучения специалистов связи

ЦАМТО, 6 октября. В Ракетные войска стратегического назначения поступает уникальный тренажер для обучения личного состава подразделений связи.

На нем военнослужащие учатся устанавливать связь с различными звеньями управления в любых условиях обстановки.

Также уникальный тренажер позволяет контролировать в реальном времени действия обучаемых.

Первый опытный образец тренажера для обучения был поставлен в межвидовой региональный учебный центр в г. Переславль-Залесский (Ярославская обл.), где планируется осуществлять подготовку младших военных специалистов, обслуживающих средства связи для ракетных комплексов различного типа.

Уникальность новых тренажерных систем заключается в том, что они способны создавать для обучаемого абсолютно реалистичную систему визуализации и обеспечивать моделирование различных ситуаций в реальном масштабе времени, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.