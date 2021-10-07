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ТАСС

Источник: планы по переводу подлодки "Алроса" на Балтику сохраняются

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Подводная лодка Б-871 "Алроса"
Подводная лодка Б-871 "Алроса" в Севастополе.
Источник изображения: CC BY-SA 3.0 / Andrew Butko /

В настоящее время субмарина находится на 13-м судоремонтном заводе Черноморского флота

СЕВАСТОПОЛЬ, 6 октября. /ТАСС/. Планы по переводу подводной лодки "Алроса" проекта 877В "Палтус" с Черного моря на Балтику сохраняются. Об этом на полях начинающегося в среду Севастопольского военно-морского салона сообщил ТАСС источник, близкий к силовым структурам Крыма.

"Существующими планами предусмотрено, что после завершения ремонта "Алроса" уйдет на Балтику, где будет использована для подготовки новых экипажей строящихся подводных лодок проекта 636.3", - сказал он. По его словам, в настоящее время субмарина находится на 13-м судоремонтном заводе Черноморского флота (ЧФ).

Первоначально межфлотский переход "Алросы" на Балтику планировался на 2020 год, однако был перенесен, поскольку из-за нехватки средств ремонт затянулся.

После раздела ЧФ ВМФ СССР "Алроса" достаточно долго была единственной подлодкой в составе ЧФ ВМФ России. В 2003 году лодка использовалась для съемок фильма о российских подводниках "72 метра". Летом 2014 года она встала в ремонт на 13-м СРЗ. Сроки завершения ремонта неоднократно переносились.

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Страны
Польша
Россия
Проекты
2020-й год
636.3
877 Палтус
ЧФ
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