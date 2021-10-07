Расчеты "Панцирь-С1" отразили атаку группы ударных беспилотников во время учения в Сибири

НОВОСИБИРСК, 6 окт – РИА Новости. Расчеты зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь-С1" в ходе учения в Новосибирской области отразили атаку группы ударных беспилотников противника на командный пункт и инфраструктуру, сообщает в среду пресс-служба Центрального военного округа.

По замыслу учения расчеты зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь-С1" получили команду по прикрытию наземных объектов от удара группы ударных беспилотников, после чего отправились в назначенный район, где развернули зенитные ракетно-пушечные комплексы.

"Воздушные цели условного противника были обнаружены, взяты на сопровождение и уничтожены при входе в зону поражения комплексов. Кроме того, расчеты ЗРПК "Панцирь-С1" в ходе учения отработали задачи по уничтожению движущейся колонны легкобронированной техники условного противника из 30-миллиметровых зенитных автоматов на расстоянии до 2 тысяч метров", - говорится в сообщении.

ЗРПК "Панцирь-С" предназначен для ближнего прикрытия от всех средств воздушного нападения в сложной радиоэлектронной обстановке при любых погодных условиях. Современное ракетно-пушечное вооружение обеспечивает поражение всех типов пилотируемых и беспилотных целей.