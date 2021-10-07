Пожар под небом, или Как справиться с огнем на высоте 226 метров

Небоскребы и высотки давно уже стали одной из визитных карточек Москвы. Уровень безопасности в них тоже на высоте, причем как в переносном, так и в прямом смысле. Продуманные инженерные системы, современные технологии тушения пожаров, качественная техника и подготовленные спасатели – залог того, что возможное возгорание устранят быстро и в срок. Корреспондент "РИА Недвижимость" посмотрела, как специалисты ГКУ "Пожарно-спасательный центр" департамента ГОЧСиПБ Москвы отрабатывают учебную операцию по ликвидации пожара на 54 этаже.

Безопасная высотка

Современный мегаполис сложно представить без высотных зданий. К примеру, один из самых популярных и развитых деловых кластеров Москвы "Москва-Сити" насчитывает 12 небоскребов. Плюс здесь запланировано строительство еще нескольких зданий. Но высокая этажность не подразумевает повышенных рисков в случае возгорания. Совсем наоборот, продуманные системы пожаротушения позволяют подать воду наверх в кратчайшие сроки, а специальные устройства самоспасения – эвакуировать людей, не дав им надышаться дымом.

"Одна из главных особенностей небоскреба – пристальное внимание к безопасности находящихся в нем людей", – указывает руководитель управления внутренних инженерных систем компании Capital Group Константин Кутузов. Современные нормативные требования обеспечивают один из самых высоких среди других классов жилых зданий уровень безопасности.

По его словам, при организации инфраструктуры обеспечения безопасности на зданиях такого класса одно из важнейших значений имеет система пожарной сигнализации, объединенная системой оповещения и управления эвакуацией. Она смонтирована по принципу кольцевой топологии – то есть даже в случае разрыва или выхода части систем из строя здание все равно будет защищено.

Пожарно-тактические учения в комплексе "Москва-Сити" Источник изображения: © РИА Новости / Максим Блинов

"Интегрированная система пожарной безопасности подразумевает подключение целого комплекса систем – таких, например, как спринклерное пожаротушение, которое обеспечивает сто процентов защиты здания, двухстороннюю голосовую связь с диспетчерской и иные системы. Также здесь организована система контроля управления доступа, разблокировка путей эвакуации, система дымоудаления и поддержания давления, которые обеспечивают в свою очередь безопасность эвакуации людей, гарантируя высоту незадымляемого слоя. А также множество дополнительных технических решений, позволяющих людям ощущать себя в полной безопасности", – объясняет он.

Но все вышеперечисленное, конечно, не означает, что после ввода в эксплуатацию объекта и всех систем безопасности услуги пожарных не понадобятся. "Существует специальный регламентный документ - план тушения пожара, который разрабатывается в плотном контакте с целым рядом служб города", – уточняет Кутузов.

На высоте 226 метров

Как происходит тушение пожара на практике, сотрудники ГОЧСиПБ продемонстрировали во время пожарно-тактических учений.

По сценарию, в Службу 112 Москвы поступает заявка о пожаре, произошедшем в одном из строящихся зданий "Москва-Сити". Предполагается, что возгорание заметил очевидец: он сообщил, что из окон на высотном (в данном случае на 54-м) этаже валит густой дым. На открытом объекте при этом остались отрезанные задымлением строители.

Пожарно-тактические учения в комплексе "Москва-Сити" Источник изображения: © РИА Новости / Максим Блинов

Такой заявке автоматически присваивается повышенный ранг пожара – №2, объясняет заместитель руководителя департамента ГОЧСиПБ Андрей Иванов. Соответственно, сюда выезжает больше спасателей, чем при стандартном вызове. В учениях задействуют 30 сотрудников столичного пожарно-спасательного центра и семь спецмашин. Прибывшие первыми проводят разведку по нескольким направлениям.

С учетом особенности высоты сюда высылается и пожарный корабль "Полковник Чернышев", способный проложить магистральную линию подачи воды диаметром 150 миллиметров и длиной более 500 метров. Цистерны пополняют прямо из Москвы-реки.

С помощью строительного подъемника на заданную высоту поднимается пожарная мотопомпа – устройство, предназначенное для подачи воды через напорную магистраль к очагу пожара. Мотопомпа состоит из смонтированных на одной раме центробежного насоса и двигателя внутреннего сгорания. Прочее оборудование пожарный несет на себе. Восемь мотопомп, каждая весом 300 килограммов, устанавливаются через каждые десять этажей для подачи огнегасящей жидкости к очагу возгорания.

Пожарно-тактические учения в комплексе "Москва-Сити" Источник изображения: © РИА Новости / Максим Блинов

Чтобы потушить возгорание на высоте 226 метров, спасатели ставят цистерны на водосточник и прокладывают до мотопомп магистральные, а затем и рабочие линии для тушения пожара. Мы видим это своими глазами – на пассажирском лифте вместе с пожарными поднимаемся на высоту 190 метров на 42-й этаж. Сам лифт, кстати, выдерживает до двух тонн веса! Здесь оперативно собирается схема с участием промежуточной емкости с объемом воды в тонну (возгорание, напомним, происходит на 54-м). Сделано это на тот случай, если подача воды с более ближних этажей будет прервана, например, упадет давление или лопнет рукав.

"Особенность прокладки рукавных линий заключается в том, что спасатели ограничены подачей воды с пожарной машины высотой около 150 метров. Выше мы поднять не можем. И для того, чтобы сделать это, мы используем схему с мотопомпами. Снизу в цистерну подают воду в специальную пожарную трубу – сухотруб. Выше, чтобы ее ускорить, ставятся мотопомпы – через каждые десять этажей. И тем самым мы по подаче воды ограничены только количеством данных контейнеров", – объясняет первый заместитель начальника ГКУ "Пожарно-спасательный центр" Максим Шарапов.

Первый ствол для тушения пожара подается с 42-го по 52-й этаж. Спасатели подходят к окну и направляют вверх струю воды. Эффект задымления на этаже создает дымовая машина и дымовые шашки. Всего в процессе тушения задействуют 30 пожарных.

Уложиться в 40 минут

По условиям учений, на 55-м этаже находятся пострадавшие строители. Предполагается, что они надышались дымом, но могут передвигаться самостоятельно. Спасатели пробираются к ним и применяют защитные капюшоны – самоспасатели "Фенист". Они предназначены для обеспечения подачи воздуха спасаемому в течение 15 минут и защите органов дыхания и зрения от дыма. "Фенист" рассчитан на 15 минут дыхания – этого достаточно, чтобы человек в спокойном пешем темпе мог уйти из зоны задымления, объясняет Иванов.

Пожарно-тактические учения в комплексе "Москва-Сити" Источник изображения: © РИА Новости / Максим Блинов

Если пострадавших будет больше, в наличии у пожарных имеется также маска спасаемого. Это подключаемая к дыхательному аппарату пожарного система, работающая на сжатом воздухе. "То есть мы можем одним звеном, если там трое пожарных, забрать шесть человек", – отмечает замглавы департамента.

В совокупности на все это уходит не больше 40 минут, это средний стандарт тушения пожара в таких условиях. За основу, по словам спасателей, взята методика, отработанная в 2012 году – реальный пожар тогда произошел в строящейся башне "Федерация" в "Москва-Сити". Пожару был присвоен повышенный ранг сложности, его тушили даже с вертолетов. Оперативное реагирование позволило ликвидировать горение в течение 45 минут.