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Российская газета

Залп "Цирконов" запланирован на конец года

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Источник изображения: Минобороны РФ/РИА Новости

До конца 2021 года состоится еще одна испытательная стрельба гиперзвуковой ракеты "Циркон" - с борта фрегата Северного флота "Адмирал Горшков". Ранее сообщалось, что испытания ракеты с надводного носителя успешно завершены.

- До конца года должна быть выполнена еще как минимум одна стрельба с фрегата. Рассматривается возможность первого залпового пуска гиперзвуковых ракет, - рассказал РИА Новости источник в оборонно-промышленном комплексе.

Напомним, по официальным данным "Адмирал Горшков"стрелял "Цирконом" четыре раза - последний запуск был выполнен в июле. Всего в рамках летно-конструкторских испытаний выполнено более десяти пусков ракеты. В октябре испытания нового оружия переместились на подводную лодку. В понедельник Минобороны сообщила о двух стрельбах "Цирконом" с борта АПЛ "Северодвинск": надводной и подводной. Обе также признаны успешными.

Заявленная дальность первой в мире гиперзвуковой крылатой ракеты "Циркон" более тысячи километров. На испытаниях ракета показала скорость порядка 10 тысяч километров в час.


Антон Валагин

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  • В новости упоминаются
Продукция
Адмирал Горшков
Северодвинск АПЛ
Циркон-С 3М22
Проекты
22350
ГЗЛА
СФ
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