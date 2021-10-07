Тайвань озвучил опасения о возможном вторжении Китая в 2025 году

Пекин будет иметь все возможности для полномасштабного вторжения на Тайвань к 2025 году. Об этом на заседании в парламенте заявил министр обороны острова Цю Гочжэн в среду, 6 октября.

«На данный момент Компартия Китая уже имеет возможности для вторжения на Тайвань, но остров не осуществляет никаких провокаций. Однако к 2025 году КПК будет иметь все возможности для полномасштабного вторжения», — слова министра приводит Reuters.

Цю Гочжэн подчеркнул, что минобороны Тайваня должно проводить необходимые военные приготовления.

Данное заявление было вызвано тем, что Народно-освободительная армия Китая (НОАК) с 1 октября направила к берегам Тайваня в общей сложности почти 150 военных самолетов.

Так, 2 октября Военно-воздушные силы (ВВС) Китая осуществили массовый вылет к акватории Тайваня, побив свой же рекорд по количеству задействованных самолетов. В операции приняли участие 39 единиц воздушного транспорта.

6 октября президент Соединенных Штатов Джо Байден рассказал, что обсудил Тайвань с председателем Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпином. Байден сообщил, что обе стороны продолжают соблюдать соглашение по Тайваню.