В ЕАО на полигонах состоялась тренировка с пусками ракетных комплексов "Искандер"

Военнослужащий во время учений оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК) "Искандер".

ХАБАРОВСК, 6 окт - РИА Новости. Ракетный комплекс "Искандер" опробовали на практике на полигонах Еврейской автономной области (ЕАО), сообщает пресс-служба Восточного военного округа.

"В ракетном соединении ВВО, дислоцированном в ЕАО, состоялась практическая тренировка с выполнением электронных пусков из оперативно-тактических ракетных комплексов "Искандер". Военнослужащие совершили марш-бросок и преодолели зараженный участок местности, отразили нападение условной диверсионно-разведывательной группы", - информирует округ.

По данным ВВО, личный состав расчетов отработал развертывание комплексов, перегрузку ракеты с транспортно-заряжающей машины на пусковую установку. Затем приступили к электронным (учебным) ракетным пускам. Кроме того, командование проверило навыки командиров разного уровня по управлению подразделениями.

Отмечается, что в тренировках было задействовано 100% личного состава ракетного соединения ВВО автономии.