Войти
РИА Новости

В ЕАО на полигонах состоялась тренировка с пусками ракетных комплексов "Искандер"

343
0
0
Военнослужащий во время учений оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК) "Искандер".
Военнослужащий во время учений оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК) "Искандер".
Источник изображения: © РИА Новости / Виталий Тимкив

ХАБАРОВСК, 6 окт - РИА Новости. Ракетный комплекс "Искандер" опробовали на практике на полигонах Еврейской автономной области (ЕАО), сообщает пресс-служба Восточного военного округа.

"В ракетном соединении ВВО, дислоцированном в ЕАО, состоялась практическая тренировка с выполнением электронных пусков из оперативно-тактических ракетных комплексов "Искандер". Военнослужащие совершили марш-бросок и преодолели зараженный участок местности, отразили нападение условной диверсионно-разведывательной группы", - информирует округ.

По данным ВВО, личный состав расчетов отработал развертывание комплексов, перегрузку ракеты с транспортно-заряжающей машины на пусковую установку. Затем приступили к электронным (учебным) ракетным пускам. Кроме того, командование проверило навыки командиров разного уровня по управлению подразделениями.

Отмечается, что в тренировках было задействовано 100% личного состава ракетного соединения ВВО автономии.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Продукция
Искандер
Компании
Минoбороны РФ
Похожие новости
12.09.2018
Идем на "Восток". Россия начала крупнейшие со времен СССР военные учения
26.05.2017
На военных учениях в Таджикистане впервые задействуют комплекс "Искандер-М"
24.04.2013
Свой частник хуже иностранца
23.11.2011
«Не на чем летать и некому»
16.03.2009
Несеквестрированный Гособоронзаказ. Армии обещана новая боевая техника, но появится она не скоро
10.03.2009
Армия в ловушке государственных цен
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 07.10 05:45
  • 289
Шойгу счел необходимым построить в России еще несколько крупных городов
  • 07.10 03:42
  • 5
Минобороны РФ готовится принять на вооружение новый "Панцирь" и истребитель беспилотников "Деривацию"
  • 07.10 01:51
  • 2
Ядерному разоружению альтернативы нет
  • 07.10 01:01
  • 1
"Сильнее противника нет". Пентагону объяснили, как именно воевать с Россией
  • 06.10 23:22
  • 1
Китай опубликовал набор этических принципов для искусственного интеллекта
  • 06.10 17:28
  • 176
Новый пулемет Калашникова станет частью экипировки "Сотник"
  • 06.10 16:54
  • 10
Вооружить летчиков. Минобороны предложило доработать автомат АМ-17
  • 06.10 16:52
  • 8
ФСБ назвала данные, за сбор которых можно стать иноагентом
  • 06.10 15:48
  • 1
Хотим мира
  • 06.10 15:05
  • 4
Великобритания ввела в строй второй авианосец
  • 06.10 12:54
  • 72
Аварию с бомбардировщиком США B-2 сняли из космоса
  • 06.10 01:31
  • 13
«Если завтра морская война, то США не готовы к ней»
  • 05.10 15:56
  • 18
Болгария откажется от российского обслуживания МиГ-29
  • 05.10 13:49
  • 0
Великобритания готовится к кибервойне
  • 05.10 13:17
  • 0
«Вы кто такие? Мы вас не звали»: немец украинцу не товарищ