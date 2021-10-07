Российский космонавт оценил доступность полета в космос для землян

Возможность слетать в космос после непродолжительной подготовки есть у более чем половины (60%) населения Земли, уверен российский летчик-космонавт, дважды герой Советского Союза Александр Александров. Таким образом в среду, 6 октября, он прокомментировал старт первого в мире «киноэкипажа» с непрофессиональными космонавтами, которые отправились на Международную космическую станцию (МКС) для съемок фильма.

«Считаю, что 60% землян в возрасте от 20 до 50 лет при соответствующей подготовке могут быть допущены по состоянию здоровья к полету на космическом корабле», — заявил космонавт в беседе с ТАСС.

Александров уточнил, что автоматическое управление в современном космическом корабле «Союз-МС» позволяет сократить период подготовки к полету до нескольких месяцев. К тому же отечественная космонавтика стремилась обеспечить условия полета пилотируемых кораблей в автоматическом режиме. Но до момента, пока непрофессиональные участники полета в космос не научатся обслуживать себя и справляться со снаряжением, отправлять их в полет не следует, уверен собеседник.

«Автоматика, управляющая космическим кораблем, не заменит минимальную элементарную подготовку человека для встречи с условиями космического полета, что позволит сохранить его здоровье после возвращения на Землю», — напомнил Александров.

Космический корабль с экипажем первого в истории кинематографа фильма, съемки которого пройдут на МКС, стартовал 5 октября с космодрома Байконур. Запуск пилотируемого корабля «Союз МС-19» состоялся в 11:55 мск.

На борту находился первый в мире «киноэкипаж» из непрофессиональных космонавтов, который отправился на МКС снимать фильм «Вызов». Запуск ракеты-носитель «Союз-2.1а» с кораблем «Союз МС-19» в Центре управления полетами NASA в Хьюстоне назвали безупречным.