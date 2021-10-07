"Воздушную карусель" из Ка-27 впервые применят на учениях ТОФ в Приморье

Всего в учениях примут участие свыше 5 тыс. человек, в них задействуют более 900 единиц вооружения и военной техники

ВЛАДИВОСТОК, 6 октября. /ТАСС/. Карусель из пары вертолетов Ка-27ПС морской авиации Тихоокеанского флота (ТОФ) впервые применят в качестве элемента обороны на двусторонних бригадных тактических учениях соединений морской пехоты в Приморье. Об этом сообщила в среду пресс-служба флота.

"Элемент под названием "воздушная карусель" из пары вертолетов Ка-27ПС морской авиации ТОФ будет апробирован на этапе высадки на необорудованное побережье тактической группы воздушного десанта из вертолетов Ми-8. Во время высадки морских пехотинцев два вертолета Ка-27 будут кружить над назначенным районом для вскрытия наземной обстановки на наличие засад, которые могут сорвать высадку десанта",- говорится в сообщении.

В учениях участвуют в полном составе две бригады морской пехоты, дислоцированные в Приморье и на Камчатке. В ходе активной фазы учений, которая начнется 7 октября, будет задействовано более 900 единиц вооружения и военной техники, в том числе около 15 кораблей, катеров и судов обеспечения, а также самолеты и вертолеты армейской и морской авиации.

Более 5 тыс. военнослужащих разыграют основной эпизод с боевой стрельбой и высадкой морского и воздушного десанта на необорудованное побережье на полигоне "Клерк" в Приморском крае. Завершатся учения 8 октября.