Войти
ТАСС

"Воздушную карусель" из Ка-27 впервые применят на учениях ТОФ в Приморье

369
0
0
Ка-27ПС
Ка-27ПС.
Источник изображения: © Виталий Невар/ТАСС

Всего в учениях примут участие свыше 5 тыс. человек, в них задействуют более 900 единиц вооружения и военной техники

ВЛАДИВОСТОК, 6 октября. /ТАСС/. Карусель из пары вертолетов Ка-27ПС морской авиации Тихоокеанского флота (ТОФ) впервые применят в качестве элемента обороны на двусторонних бригадных тактических учениях соединений морской пехоты в Приморье. Об этом сообщила в среду пресс-служба флота.

"Элемент под названием "воздушная карусель" из пары вертолетов Ка-27ПС морской авиации ТОФ будет апробирован на этапе высадки на необорудованное побережье тактической группы воздушного десанта из вертолетов Ми-8. Во время высадки морских пехотинцев два вертолета Ка-27 будут кружить над назначенным районом для вскрытия наземной обстановки на наличие засад, которые могут сорвать высадку десанта",- говорится в сообщении.

В учениях участвуют в полном составе две бригады морской пехоты, дислоцированные в Приморье и на Камчатке. В ходе активной фазы учений, которая начнется 7 октября, будет задействовано более 900 единиц вооружения и военной техники, в том числе около 15 кораблей, катеров и судов обеспечения, а также самолеты и вертолеты армейской и морской авиации.

Более 5 тыс. военнослужащих разыграют основной эпизод с боевой стрельбой и высадкой морского и воздушного десанта на необорудованное побережье на полигоне "Клерк" в Приморском крае. Завершатся учения 8 октября.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Продукция
Ка-27
Ка-27ПС
Ми-8
Проекты
Военные учения
ТОФ
Похожие новости
03.01.2020
Вода не скроет: на Балтику направят модернизированные Ка-27М
08.08.2019
Экипажи вертолетов Ка-27 морской авиации ТОФ отработали взлеты и посадки на корвет "Совершенный"
25.07.2012
ВМФ России: состоится ли возрождение — часть III
14.03.2012
Авиация ВМФ России: взгляд с Запада
11.08.2010
Черноморский флот настоящее и будущее
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 07.10 05:45
  • 289
Шойгу счел необходимым построить в России еще несколько крупных городов
  • 07.10 03:42
  • 5
Минобороны РФ готовится принять на вооружение новый "Панцирь" и истребитель беспилотников "Деривацию"
  • 07.10 01:51
  • 2
Ядерному разоружению альтернативы нет
  • 07.10 01:01
  • 1
"Сильнее противника нет". Пентагону объяснили, как именно воевать с Россией
  • 06.10 23:22
  • 1
Китай опубликовал набор этических принципов для искусственного интеллекта
  • 06.10 17:28
  • 176
Новый пулемет Калашникова станет частью экипировки "Сотник"
  • 06.10 16:54
  • 10
Вооружить летчиков. Минобороны предложило доработать автомат АМ-17
  • 06.10 16:52
  • 8
ФСБ назвала данные, за сбор которых можно стать иноагентом
  • 06.10 15:48
  • 1
Хотим мира
  • 06.10 15:05
  • 4
Великобритания ввела в строй второй авианосец
  • 06.10 12:54
  • 72
Аварию с бомбардировщиком США B-2 сняли из космоса
  • 06.10 01:31
  • 13
«Если завтра морская война, то США не готовы к ней»
  • 05.10 15:56
  • 18
Болгария откажется от российского обслуживания МиГ-29
  • 05.10 13:49
  • 0
Великобритания готовится к кибервойне
  • 05.10 13:17
  • 0
«Вы кто такие? Мы вас не звали»: немец украинцу не товарищ