Старые корветы получат новую начинку

Министерство обороны России приняло решение о запуске заводского ремонта и обновления кораблей проекта 20380.

Корветы типа «Стерегущий», построенные с применением технологий малозаметности за счет конструкции корпуса и надстроек, практически невидимы для радаров противника. Сейчас корабли проекта 20380 входят в число самых совершенных представителей ВМФ России. Производство этой серии еще продолжается, и новые ее представители строятся по модернизированному проекту.

Теперь же апгрейд получат и корветы, которые давно несут службу на флоте. В частности, их оснастят мощными радарами и улучшенным комплексом ПВО, способными поражать практически все воздушные цели - от самолетов и вертолетов, до крылатых ракет и беспилотников.

Как рассказали «Известиям» источники в Минобороны, в настоящее время ведомство согласовывает с предприятиями судостроительной промышленности ремонтно-техническую документацию для заводского ремонта корветов проекта 20380.

Помимо восстановления корпуса, узлов и агрегатов, предусматривается и серьезная модернизация кораблей.