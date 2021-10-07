Источник: фрегат "Адмирал Горшков" до конца года выполнит еще один пуск ракеты "Циркон"

МОСКВА, 6 окт – РИА Новости. Фрегат "Адмирал Горшков" до конца этого года выполнит как минимум один испытательный пуск гиперзвуковой крылатой ракеты "Циркон", сообщил РИА Новости источник в оборонно-промышленном комплексе.

"До конца текущего года должна быть выполнена как минимум еще одна стрельба ракетой "Циркон" в рамках испытаний - с борта головного фрегата проекта 22350 "Адмирал Горшков", - рассказал собеседник агентства.

Он уточнил, что "в рамках этого пуска рассматривается возможность проведения фрегатом первой залповой стрельбы гиперзвуковыми ракетами".

Начиная с прошлого года "Адмирал Горшков" провел уже серию испытательных пусков ракет "Циркон". Всего, по официальным данным Минобороны, корабль стрелял новыми ракетами четыре раза, последний раз – в июле.

В воскресенье была выполнена первая стрельба "Цирконом" с атомной подлодки – ракетный крейсер проекта 885 "Северодвинск" запустил гиперзвуковую ракету по морской условной цели из надводного положения. На следующий день подлодка выполнила первый пуск "Циркона" из-под воды, с глубины 40 метров. С этой стрельбой завершились предварительные испытания ракетного комплекса.

"Циркон" является первой в мире гиперзвуковой крылатой ракетой, способной на продолжительный аэродинамический полет с маневрированием в атмосфере с использованием тяги собственного двигателя. Ее максимальная скорость достигает девяти скоростей звука, максимальная дальность стрельбы – 1 тысячи километров. "Циркон" способен уничтожать как надводные, так и наземные цели.

На международном военно-техническом форуме "Армия-2021" министерство обороны заключило контракт с НПО машиностроения (входит в КТРВ) на поставки ракеты 3М22 "Циркон". Ожидается, что серийные поставки новых ракет флоту начнутся в 2022 году.